Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συμπεριέλαβε τον Λίον Μπέιλι στους εκλεκτούς για το παιχνίδι.

Μετά τη νίκη κόντρα στην Σπάρτα Πράγας (1-0) για το Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Superleague και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή για το ματς.

Συγκεκριμένα, επέστρεψε στους εκλεκτούς ο Λίον Μπέιλι αλλά και ο Κώστας Φορτούνης με αμφότερους να ξεπερνούν το πρόβλημα τραυματισμού που είχαν ωστόσο στα πιτ έμεινε ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Αναλυτικά η αποστολή: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Μάριους και Γκονζάλες.