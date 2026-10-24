Ολυμπιακός: Με Μπέιλι αλλά χωρίς Ρέτσο κόντρα στην Καλαμάτα
Μετά τη νίκη κόντρα στην Σπάρτα Πράγας (1-0) για το Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Superleague και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή για το ματς.
Συγκεκριμένα, επέστρεψε στους εκλεκτούς ο Λίον Μπέιλι αλλά και ο Κώστας Φορτούνης με αμφότερους να ξεπερνούν το πρόβλημα τραυματισμού που είχαν ωστόσο στα πιτ έμεινε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
Αναλυτικά η αποστολή: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Μάριους και Γκονζάλες.
#OLYKAL: The Squad 📋 https://t.co/V9gupARqeG— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 24, 2026
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