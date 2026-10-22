Το νικηφόρο ταξίδι του Ολυμπιακού στο Europa League καλά κρατεί κάνοντας το «3x3»! Με το αυτογκόλ του Μάνσβερκ από την κεφαλιά του Γκονζάλες, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Σπάρτα Πράγας με 1-0 και πλέον ακόμη πιο κοντά σε απευθείας πρόκριση!

Ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο εύκολη βραδιά απέναντι στη Σπάρτα Πράγας. Παρόλα αυτά χάρις σε 2 παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο του σκόραρε για το 1-0, κάνοντας το 3 στα 3 στη League Phase του Europa League.

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η διάταξη του Ολυμπιακού για αυτό το ευρωπαϊκό ματς από τον κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε ως εξής: τέρμα ο Ορτέγκα, άμυνα οι Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα και Μπρούνο. Κέντρο με Φρόιλερ και Έσε και μπροστά τους μία τριάδα με Τσικίνιο, Ζότα και Ζέλσον. Φορ ο Γιάρεμτσουκ.

Ο Μπράιαν Μπρίσκε από την άλλη για τη Σπάρτα Πράγας προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής για το συγκεκριμένο παιχνίδι, παρατάσσοντας την ομάδα με 4-3-3 και ξεκινώντας με τον Σουρόβτσικ στην εστία και τους Συσόμελ, Ζελένι, Γκούνταλ και Χόεβερ στην τετράδα της άμυνας. Ο Μάτσεκ με τον Ενεμέ και τον Σοτσούρεκ στη μεσαία γραμμή έχοντας τον Βόιτα στην κορυφή και τους Αλκόσερ και Τζούρασεκ στα άκρα της επίθεσης.

Ανώτερος ο Ολυμπιακός αλλά όχι ουσιώδης και 0-0

Σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο στο Ολυμπιακός – Σπάρτα στο Καραϊσκάκη η πρώτη φάση στον αγώνα ήταν στο 15ο λεπτό μετά από κίνηση του Ζότα και ένα σουτ του εκτός. Φάση στην οποία ζήτησε κόρνερ αλλά δόθηκε άουτ. Η Σπάρτα που πίεσε για τα καλά την γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού πήγε να απειλήσει πρώτη φορά στο 17’ αλλά χωρίς να βγάλει κάτι το φοβερό.

Στο 24’ ο Τσικίνιο έσπασε καταπληκτικά τη μπάλα στον Ζέλσον που έχασε τετ α τετ. Στο 25ο λεπτό ο κόσμος του Ολυμπιακού τίμησε με κορεό τη μνήμη του Άγγελου Βαγγέλη, που απεβίωσε πριν από 4 χρόνια σε ηλικία 25 ετών. Στο 26ο λεπτό ο Φρόιλερ πήγε να σκοράρει με τακουνάκι αλλά η μπάλα έφυγε έξω. Στο 35’ ο Ολυμπιακός είχε διπλή προσπάθεια για γκολ με τους Ζότα και Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος – τουλάχιστον στο πιο μεγάλο σκέλος του πρώτου μέρους – ωστόσο δεν είχε την ουσία μπροστά και τις καλές τελικές που θα του έδιναν ένα γκολ. Λίγο πριν το τέλος του πρώτο ημιχρόνου η Σπάρτα είχε ένα τραγικό σουτ ψηλά έξω. Στο 45+ ο Ρέτσος είχε κεφαλιά ελάχιστα εκτός που έφυγε κόρνερ μετά από εκτέλεση φάουλ.

Ο Γκονζάλες, η... καραμπόλα και το 1-0

Στο β’ μέρος τα πράγματα εν πρώτοις δεν άλλαξαν και πολύ αλλά στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε. Στο 50ό λεπτό ο Ζότα είχε ένα σουτ πολύ έξω. Στο 60’ ο Μάτσεκ είχε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σουτ το οποίο πέρασε κόρνερ εν τέλει. Στο 71’ ο Γκονζάλες πλησίασε πολύ στο γκολ αλλά δεν μπόρεσε να βρει τη μπάλα από κοντά για να κάνει προβολή προς τα δίχτυα. Όλα αυτά μετά από γύρισμα του Ζελσον.

Στο 78ο λεπτό ο Πέντερσεν με την επιμονή του και την πολύ καλή του κίνηση έβγαλε τη μπάλα για τον Γκονζάλες, αυτός έκανε την κεφαλιά η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Μάνσβερκ, αλλάξε πορεία και το 1-0 εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών στις κερκίδες. Λίγο πριν το 83’ η Σπάρτα είχε μεγάλη φάση για να κάνει από κοντά το 1-1. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό το σουτ που έγινε πέρασε έξω. Οι Τσέχοι πρέσαραν και άλλο και δικαιολογημένα αλλά δεν κατάφεραν κάτι για να μείνει το 1-0.

MVP: Θα βάλουμε τον Πέντερσεν. Όλα τα λεφτά η ενέργειά του στη φάση του 1-0 για τον Γκονζάλες. Ο Σκανδιναβός μπακ έδωσε τη λύση ερχόμενος από τον πάγκο. Από κοντά φυσικά και ο Γκονζάλες με την μεγάλη συμμετοχή στο γκολ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Σάλιακας και οι δύο στόπερ (Ρέτσος και Πιρόλα). Έπαιξαν με προβλήματα τραυματισμών και τα έδωσαν όλα στο παιχνίδι αυτό.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Από τη μία ήταν οι Ζότα και Ζέλσον από τους οποίους περίμενε πολλά παραπάνω ο Ολυμπιακός. Κυρίως από τέτοιας ποιότητας παίκτες. Σε ρηχά νερά όλοι οι μεσοεπιθετικοί της Σπάρτα.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε τη φάση του 1-0. Και αυτό διότι η άμυνα της Σπάρτα αδυνατεί να σταματήσει τον Πέντερσεν και τον Γκονζάλες.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε τα θεματάκια της η διαιτησία ως προς την διαχείριση των φάουλ και των καρτών στον αγώνα. Άφησε ειδικά στην αρχή αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα των παικτών της Σπάρτα Πράγας και ακόμα και μαρκαρίσματα για κίτρινη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός μην έχοντας σε καλή βραδιά κομβικούς παίκτες του μπροστά (Ζότα και Ζέλσον) πήρε από τις αλλαγές του αυτό το πολύτιμο 1-0. Εκανε το 3 στα 3 στην Ευρώπη και κρατά την τύχη του ξεκάθαρα στα χέρια του. Σε ένα σημαντικό σκέλος του αγώνα ήταν πιο καλός.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σάλιακας (74’ Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (74’ Τικνιζάν), Φρόιλερ, Έσε (62’ Πουέρτα), Τσικίνιο (83’ Σα), Ζότα, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ (62’ Γκονζάλες).

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ: Σουρόβτσικ, Συσόμελ, Ζελένι, Γκούνταλ, Χόεβερ (80’ Καντέραμπεκ), Μάτσεκ (67’ Βύντρα), Ενεμέ, Σοτσούρεκ (46’ Μάνσβερκ), Βόιτα (60’ Μπρούνες), Αλκόσερ και Τζούρασεκ (67’ Σίγκνατεκ).