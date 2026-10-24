Εντός της εβδομάδας εκτιμάται ότι θα υπάρξουν τελικές εξελίξεις για την ημέρα διεξαγωγής του Ρεν - Ολυμπιακός.

Είχατε διαβάσει σχετικώς από την Παρασκευή πώς το Ρεν - Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι στον... αέρα για τις 5 Νοεμβρίου. Ο λόγος είναι ότι εκείνη την ημέρα προκύπτει ότι θα γίνει μία πολύ μεγάλη και γενικευμένη απεργία στη Γαλλία με εμπλεκόμενα πολλά δυνατά εργατικά συνδικάτα της χώρας και όχι μόνο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί να αλλάξει ημέρα το ματς των Πειραιωτών με τη Ρεν, με το ΟΚ της UEFA φυσικά και εφόσον συμφωνήσουν και οι 2 ομάδες. Ίσως το παιχνίδι αυτό γίνει μία ημέρα πριν αλλά δεν υπάρχει κάτι το οριστικό.

Τώρα ως προς τα νεότερα δεδομένα. Το βασικό πρόβλημα με την απεργία στη Γαλλία θα έχει να κάνει με τις μετακινήσεις.

Το παιχνίδι ίσως να μπορεί να γίνει Τετάρτη αλλά υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι. Πρώτον εκτός από το ΟΚ της UEFA πρέπει να είναι σύμφωνες οι 2 ομάδες και 2ον το ματς πρέπει να οριστεί πολύ νωρίς και να έχει τελειώσει πριν αρχίσει το ΑΕΚ - Ρεάλ στις 19.45 εκείνη την ημέρα. Αυτό έχει να κάνει με κανονιστικό θέμα επί των τηλεοπτικών για αγώνες των ελληνικών ομάδων. Άρα θα χρειάζεται να οριστεί σε ώρα τύπου 17.00 ή 17.30. Όλα αυτά θα αποσαφηνιστούν και θα κριθούν εντός της επόμενης εβδομάδας και πάντα σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στη Γαλλία. Γιατί ως προς τη Γαλλία μπορεί τα πράγματα να γίνουν καλύτερα αλλά μπορεί και να γίνουν πολύ χειρότερα.