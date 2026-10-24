Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή (25/10) την Καλαμάτα και το «Γ. Καραϊσκάκης» θα έχει τη γνωστή και κλασική εικόνα ενός γεμάτου γηπέδου.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Κυριακή (25/10) την Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Super League και το «Γ. Καραϊσκάκης» θα έχει τη... γνωστή του εικόνα. Η έδρα των Πειραιωτών αναμένεται να είναι ξανά γεμάτη, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια.

Η ομάδα των Πειραιωτών βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση με τις διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη και οι φίλαθλοι συμπαραστέκονται με δυναμικό τρόπο στην προσπάθεια να διατηρηθεί ο ίδιος επιτυχημένος δρόμος σε όλες τις διοργανώσεις. Θυμηθείτε τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων για τον αγώνα με την Καλαμάτα πατώντας εδώ.