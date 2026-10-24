Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ στο -1 από την κορυφή, στην εξάδα η εκπληκτική Κηφισιά!

Η ΑΕΚ δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να επικρατήσει του Παναιτωλικού και να βρεθεί στο -1 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Αλμα εξάδας για την Κηφισιά.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Κηφισιά 2-3

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – Καλαμάτα (4μμ)

Βόλος ELABET – Παναθηναϊκός (6μμ)

Αρης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (8μμ)

H Βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 18

2. ΑΕΚ 17

3. Ολυμπιακός 16

4. ΠΑΟΚ 15

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5. Άρης 13

6. Κηφισιά 11

7. Καλαμάτα 10

8. ΟΦΗ 10

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9. Ηρακλής 9

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 6

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 3

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής και Κηφισιά έχουν 8 αγώνες.

*** Ο Ατρόμητος έχει έξι αγώνες.

Επόμενη αγωνιστική (9η)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός (7μμ)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7μμ)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)

Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)