Η αποστολή του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη.

Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας Ηλίας Χαραλάμπους δεν μπορεί να υπολογίζει τον Ελνένι, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με τον Βόλο ELABET και τους τραυματίες Κομπνάν, Μπάτζι, Συμελίδη. Αντίθετα, επιστρέφει ο Κορνέζος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός και η αποστολή: «Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (24/10, 19:30) αγώνα με τον Αστέρα Aktor στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Η αποστολή που ταξίδεψε για την Τρίπολη, απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Άνακερ, Ελιάσι, Τσιλιγγίρη, Λιάγκα, Κορνέζο, Πάνζο, Τσιβελεκίδη, Φίλων, Βήχο, Μανθάτη, Πάντεα, Λαμαράνα, Σουτ, Νίκα, Εντιαγέ, Κωστή, Γκούμα, Βρακά, Ούρσι, Εμμανουηλίδη, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Ποπέσκου, Οζέγκοβιτς και Μπάουζα».

