Λεβαδειακός: Οι απουσίες για το ματς με τον Αστέρα
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη.
Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας Ηλίας Χαραλάμπους δεν μπορεί να υπολογίζει τον Ελνένι, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με τον Βόλο ELABET και τους τραυματίες Κομπνάν, Μπάτζι, Συμελίδη. Αντίθετα, επιστρέφει ο Κορνέζος.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός και η αποστολή: «Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (24/10, 19:30) αγώνα με τον Αστέρα Aktor στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.
Η αποστολή που ταξίδεψε για την Τρίπολη, απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Άνακερ, Ελιάσι, Τσιλιγγίρη, Λιάγκα, Κορνέζο, Πάνζο, Τσιβελεκίδη, Φίλων, Βήχο, Μανθάτη, Πάντεα, Λαμαράνα, Σουτ, Νίκα, Εντιαγέ, Κωστή, Γκούμα, Βρακά, Ούρσι, Εμμανουηλίδη, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Ποπέσκου, Οζέγκοβιτς και Μπάουζα».
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