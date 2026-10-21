ΕΠΟ: Καμία συζήτηση για ξένους VAR, καμία κρίση στην ΚΕΔ

Από την ΕΠΟ διαψεύδουν τα σενάρια για χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών στο VAR, ενώ ξεκαθαρίζουν πως δεν τίθεται ζήτημα αλλαγών στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Καμία βάση δεν έχουν, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την ΕΠΟ, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν περί ενεργοποίησης ξένων διαιτητών στο VAR των αγώνων της Super League.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν έχει τεθεί καν προς συζήτηση και, όπως ξεκαθαρίζεται από την Ομοσπονδία, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για την εφαρμογή του. Πρόκειται για ένα ακόμη σενάριο που εμφανίζεται κατά καιρούς στο προσκήνιο, χωρίς να ανταποκρίνεται στις πραγματικές προθέσεις της ΕΠΟ.

Ανάλογη είναι η στάση της Ομοσπονδίας και απέναντι στη φημολογία περί κρίσης στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Άλλωστε, μόλις πριν από τέσσερις μήνες ανανεώθηκε η θητεία της ΚΕΔ, με την απόφαση να λαμβάνεται με ευρεία πλειοψηφία, καθώς υπέρ της ανανέωσης τάχθηκαν εννέα μέλη και μόλις ένα καταψήφισε.

Η ΚΕΔ δεσμεύεται με διετές συμβόλαιο και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.

Μάλιστα, από την ΕΠΟ στέλνουν ένα σαφές μήνυμα προς όσους καλλιεργούν σενάρια ανακατατάξεων: «Όσοι ορέγονται αλλαγές, πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν για τους ευνοούμενούς τους διαιτητές και όχι για την ΚΕΔ».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτυπώνει τη στάση της Ομοσπονδίας, η οποία δεν προτίθεται να ανοίξει θέμα ΚΕΔ, παρά τη συζήτηση που αναπτύσσεται γύρω από τη διαιτησία.