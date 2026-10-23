Αστέρας Τρίπολης: Με Σίλβα κόντρα στον Λεβαδειακό, κάλεσμα από τον Αντωνόπουλο
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σημαντικό αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Τρίπολη, στον οποίο οι Αρκάδες θα τιμήσουν με διπλό τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.
Στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου επέστρεψε ο Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στους κοιλιακούς. Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι γνωστοί τραυματίες Πέρες και Ριέρα.
Ο κόουτς των Κιτρινομπλέ έκανε κάλεσμα στους Αρκάδες φιλάθλους να βρεθούν στο γήπεδο, καθώς ανέφερε σε video που ανέβηκε στα Social Media: «Ευχαριστούμε για τη δύναμη που μας δίνετε σε κάθε παιχνίδι. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Το Σάββατο, όλοι μαζί δίνουμε την επόμενη μάχη»
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Εντέρ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώστιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα.
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