Ο διεθνής Νορβηγός μπακ, Μάρκους Πέντερσεν, είναι που έχει πλέον το φοβερό στατιστικό να έχει βγάλει 2 ασίστ στον Ολυμπιακό και οι 2 να είναι σε γκολ του Γκονζάλες!

Στα 26 του χρόνια ο Μάρκους Πέντερσεν έχει ήδη καταγράψει 8 ματς με την φανέλα του Ολυμπιακού. Το τελευταίο χρονικά ήταν αυτό που έγινε από μηχανής θεός στο Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας (1-0), μπαίνοντας ως αλλαγή.

Αυτό συνέβη επειδή ο Σάλιακας χτύπησε και ζήτησε αλλαγή. Από την άλλη η φράση «από μηχανής θεός» (στα λατινικά deus ex machina) σημαίνει την απρόσμενη και ξαφνική παρέμβαση ενός προσώπου, ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου που δίνει λύση σε μια φαινομενικά αδιέξοδη κατάσταση. Αυτό έκανε ο διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ με την επιμονή του και τη σέντρα του για το κεφάλι του Γκονζάλες.

Το φοβερό με τον Πέντερσεν είναι ότι έχει βγάλει 2 ασίστ στον Ολυμπιακό και οι 2 είναι στον Αρμάντο Γκονζάλες! Μάλιστα και οι 2 είναι σέντρες για το κεφάλι του Μεξικανού. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο ELABET για το Κύπελλο (3-2 υπέρ των Πειραιωτών) του έβγαλε μία σέντρα εκτός περιοχής για να κάνει κεφαλιά - ψαράκι ο Γκονζάλες και με τη Σπάρτα του έβγαλε μπαλιά - σέντρα πολύ πιο κοντά σε σχέση με το τέρμα για το κεφάλι του «Μυρμηγκιού».

Με τον τρόπο αυτό ο Πέντερσεν δείχνει ότι έχει ορισμένα πολύ καλά δημιουργικά και επιθετικά χαρακτηριστικά. Θυμίζουμε ότι το 1-0 με τη Σπάρτα αρχικά χρεώθηκε αυτογκόλ αλλά στη συνέχεια η UEFA έδωσε πίσω το γκολ στον Γκονζάλες (καθώς αρχικά το είχε χρεώσει σε εκείνον).

Στο Ολυμπιακός - Σπάρτα δε κινήθηκε ως εξτρέμ για να βγει το 1-0. Όσο για τον 23χρονο Γκονζάλες. Έχει φτάσει στα 5 γκολ σε 10 αγώνες με τον Ολυμπιακό και ενώ σε αυτό το διάστημα έχει και ασίστ.