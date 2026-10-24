Ολυμπιακός: Δύο σέντρες ο Πέντερσεν και δύο γκολ το «Μυρμήγκι» Γκονζάλες!
Στα 26 του χρόνια ο Μάρκους Πέντερσεν έχει ήδη καταγράψει 8 ματς με την φανέλα του Ολυμπιακού. Το τελευταίο χρονικά ήταν αυτό που έγινε από μηχανής θεός στο Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας (1-0), μπαίνοντας ως αλλαγή.
Αυτό συνέβη επειδή ο Σάλιακας χτύπησε και ζήτησε αλλαγή. Από την άλλη η φράση «από μηχανής θεός» (στα λατινικά deus ex machina) σημαίνει την απρόσμενη και ξαφνική παρέμβαση ενός προσώπου, ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου που δίνει λύση σε μια φαινομενικά αδιέξοδη κατάσταση. Αυτό έκανε ο διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ με την επιμονή του και τη σέντρα του για το κεφάλι του Γκονζάλες.
Το φοβερό με τον Πέντερσεν είναι ότι έχει βγάλει 2 ασίστ στον Ολυμπιακό και οι 2 είναι στον Αρμάντο Γκονζάλες! Μάλιστα και οι 2 είναι σέντρες για το κεφάλι του Μεξικανού. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο ELABET για το Κύπελλο (3-2 υπέρ των Πειραιωτών) του έβγαλε μία σέντρα εκτός περιοχής για να κάνει κεφαλιά - ψαράκι ο Γκονζάλες και με τη Σπάρτα του έβγαλε μπαλιά - σέντρα πολύ πιο κοντά σε σχέση με το τέρμα για το κεφάλι του «Μυρμηγκιού».
Με τον τρόπο αυτό ο Πέντερσεν δείχνει ότι έχει ορισμένα πολύ καλά δημιουργικά και επιθετικά χαρακτηριστικά. Θυμίζουμε ότι το 1-0 με τη Σπάρτα αρχικά χρεώθηκε αυτογκόλ αλλά στη συνέχεια η UEFA έδωσε πίσω το γκολ στον Γκονζάλες (καθώς αρχικά το είχε χρεώσει σε εκείνον).
Στο Ολυμπιακός - Σπάρτα δε κινήθηκε ως εξτρέμ για να βγει το 1-0. Όσο για τον 23χρονο Γκονζάλες. Έχει φτάσει στα 5 γκολ σε 10 αγώνες με τον Ολυμπιακό και ενώ σε αυτό το διάστημα έχει και ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.