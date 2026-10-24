Για τις 5 Νοεμβρίου είναι να γίνει μία πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στη Γαλλία που θα είναι ικανή να... παγώσει τα πάντα.

Το Ρεν - Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι στον... αέρα για τις 5 Νοεμβρίου. Ο λόγος είναι ότι εκείνη την ημέρα προκύπτει ότι θα γίνει μία πολύ μεγάλη και γενικευμένη απεργία στη Γαλλία με εμπλεκόμενα πολλά δυνατά εργατικά συνδικάτα της χώρας και όχι μόνο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί να αλλάξει ημέρα το ματς των Πειραιωτών με τη Ρεν, με το ΟΚ της UEFA φυσικά και εφόσον συμφωνήσουν και οι 2 ομάδες. Ίσως το παιχνίδι αυτό γίνει μία ημέρα πριν αλλά δεν υπάρχει κάτι το οριστικό.

Εν πρώτοις στη Γαλλία τονίζεται ότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι η απεργία αυτή θα είναι μόνο στο Παρίσι. Μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις και περιοχές. Εξάλλου μετά τα γεγονότα πριν το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός σε σχέση με τον κόσμο των Πειραιωτών η Γαλλία δείχνει πώς αντιμετωπίζει πολλά θέματα και δεν είναι μία εύκολη χώρα πια για γίνονται εκεί αγώνες.