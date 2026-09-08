Ο Αρμάντο Γκονζάλες σκόραρες δις, μοίρασε και ασίστ στον Πουέρτα και οδήγησε τον Ολυμπιακό σε νίκη επί του Βόλου ELABET με 3-2 από 3-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός ήταν και ανώτερος και πιο ουσιαστικός από τον Βόλο ELABET σε ένα σημαντικό διάστημα του αγώνα και νίκησε αλλά το πιο μεγάλο κέρδος του ήταν τα νέα πρόσωπα όπως οι Γκονζάλες και Πουέρτα. Έφτασε στην κατάκτηση της νίκης με σκορ 3-2 παρότι προηγήθηκε με 3-0.

Δύο γκολ ο Γκονζάλες και φανταστικό τέρμα του Πουέρτα στο ντεμπούτο του. Τα γκολ των φιλοξενούμενων ο Γκονζάλες με τον Χαραμπόγλου.

Ολυμπιακός – Βόλος ELABET: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ από την μία ξεκίνησε πρώτη φορά ως βασικό τον Πουέρτα. Η δάταξη του Ολυμπιακού είχε ως εξής: Πόποβιτς τέρμα, άμυνα με Πέντερσεν, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Τικνιζάν. Κέντρο με Φίλη, Πουέρτα και μπροστά τους τον Σα. Οι Κουτσογούλας και Φορτούνης στα άκρα της επίθεσης και φορ ο Γκονζάλες.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον Κοσέλεφ τέρμα και άμυνα με Τσοκάνη, Μύγα και Αγιάκουα. Οι Λυκουρίνος και Ρεγκίς Κρεσπί στα 2 άκρα και οι Τζόκα, Γρόσδης, Φάμπιο και Φουρτάδο πίσω από τον φορ Χαραλαμπόγλου.

Ημίχρονο χωρίς πολλές φάσεις αλλά με γκολ του Γκονζάλες

Στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός έχοντας σε καλή μέρα τους νεαρούς Φίλη και Κουτσογούλα αλλά και τον Φορτούνη ήταν πιο απειλητικός από τον αντίπαλό του, χωρίς ωστόσο να δούμε πολλές φάσεις ή μεγάλες ευκαιρίες. Στο 9ο λεπτό ο Κουτσογούλας είδε το σουτ του να φεύγει κόρνερ, στο 32’ ο Γκονζάλες έχασε τετ α τετ σε φάση που βγήκε από το πολύ καλό βολέ του Πόποβιτς και στο 41’ ο Πέντερσεν είχε μία καλή κίνηση με σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα.

Το γκολ για το 1-0 ήρθε στο 42ο λεπτό. Κόρνερ του Φορτούνη, κεφαλιά του Φίλη που ο Κοσέλεφ απέκρουσε αλλά πάνω στον Γκονζάλες με τον Μεξικανό από κοντά να βάζει το 2ο προσωπικό του γκολ με την φανέλα των Πειραιωτών. Έτσι έκλεισε το πρώτο μέρος στο 1-0.

Ο Γκονζάλες «χτύπησε» ξανά για το 2-0, το 3-0 με σούπερ τελείωμα ο Πουέρτα

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός είχε και δεύτερο γκολ για τον αντίπαλό του. Σέντρα – εξαρετική – του Πέντερσεν στο 50ό λεπτό για το κεφάλι του Γκονζάλες που έβαλε το 2ο τυ τέρμα στο ματς και to 3ο συνολικά στυς Πειραιώτες για το 2-0. Στο 62’ ο Μεξικανός φορ του Ολυμπιακού είχε ξανά χαμένο τετ ατ τετ αλλά τα 2 γκολ του τα είχε βάλει.

Στο 68ο λεπτό ο Ολυμπιακός έκανε τρία τα τέρματά του. Ο Πουέρτα με φανταστικό τελείωμα σκόραρε στο ντεμπούτο του μετά από γύρισμα του Γκονζάλες και ενώ ο Ολυμπιακός είχε κλέψει στο κέντρο. Στην συνέχεια οι Ερυθρόλευκοι απείλησαν με τους Γιάρετσμουκ και Φρόϊλερ ενώ στο 77’ ακυρώθηκε γκολ του Γιάρεμτσουκ με υπόδειξη οφσάιντ και λίγο μετά απείλησε ο Βολος με ένα μακρινό σουτ.

Το 3-1 ο Γκονζάλες και το 3-2 ο Χαραλαμπόγλου που δεν πανηγύρισε

Λίγο πριν συμπληρωθούν τα 80 λεπτά του αγώνα οι φιλοξενούμενοι έφτιαξαν μία ωραία φάση και από κοντά με υπεροσπάθεια ο Γκονζάλες έκανε το 3-1. Στο 88ο λεπτό ο Χαραλαμπόγλου που έχει θητεύσει στον Ολυμπιακό έβαλε ωραίο γκολ με σουτ για το 3-2 και δεν το πανηγύρισε λόγω του ερυθρόλευκου παρελθόντος του. Στο τέλος ο κόσμος των Πειραιωτων ζήτησε από τους παίκτες την κατάκτηση του τίτλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόποβιτς, Πέντερσεν (82’ Ζέλσον), Σμαϊλοβιτς (82’ Ρέτσος), Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Πουέρτα (71’ Φρόϊλερ), Σα (89’ Σιπιόνι), Κουτσογούλας, Φορτούνης και Γκονζάλες (71’ Γιάρεμτσουκ).

ΒΟΛΟΣ ELABET: Κοσέλεφ, Μύγας, Τσοκάνης, Αγιάγκουα (58’ Κάργας), Λυκουρίνος, Φάμπιο (80’ Γκαραβέλας), Γρόσδης (67’ Κόμπα), Ρεγκίς Κρέσπι (58’ Γκονζάλες), Φουρτάδο, Τζόκα (58’ Λάμπρου) και Χαραλαμπόγλου.