Ο Νέστος Χρυσούπολης γύρισε το 1-0 σε βάρος του από τον Ολυμπιακό Β' σε 1-2 για το Πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο Ολυμπιακός Β' κρατούσε την τύχη στα χέρια του με το 1-0 με την κεφαλιά του Λεγκίσι στο 11'. Παρόλα αυτά ο Νέστος έβγαλε αντίδραση και έκανε το 1-0, 1-2 χάρις στο σουτ του Τοπαλίδη στο 82' και και το σουτ του Σάπλιγιτς στο 93'.

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Γεωργακόπουλος, Μπακούλας (46′ Τουφάκης), Μπιλάλ (68′ Σάντης), Γκοτζαμανίδης, Σιώζιος, Φίλης (46′ Λιάτσος), Ζουγλής (74′ Κάπελλας), Μαρτίνης, Πλις (83′ Αγγελάκης), Λεγκίσι και Αβραμούλης.

Νέστος Χρυσούπολης (Παπαβασιλείου): Μούτσα, Τοπαλίδης, Γκιώνης, Παντεκίδης, Μαϊδανός, Μπαλτάς, Θωμαΐδης (46′ Γιαξής), Κασέμι (46′ Σάπλιγιτς), Τότσκα (59′ Καντάβε), Σαπουντζής (35′ Κωστίκα) και Γιακουμάκης (69′ Σέα).

Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου 0-2

Η Νίκη Βόλου συνεχίζει την ανοδική της πορεία με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο. Οι «κυανόλευκοι» πέρασαν και από την Καλαμαριά επικρατώντας του Απόλλωνα με 209 και ανέβηκαν στην 5ηξ θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11 βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς κάποια ομάδα να μπορέσει να σκοράρει. Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Λίγδα στο 58' και στο 79΄ο Παμλίδης διαμόρφωσε το τελικό 0-2 για τους Βολιώτες.

Σκόρερ: 58′ Λίγδας, 79′ Παμλίδης

Απόλλων Καλαμαριάς (Γόγολος): Τρίγκατζης, Τσιμπούκας, Πέρες, Τσαπακίδης, Τομάζ (85′ Κουλούρης), Πιαστόπουλος, Καραμπέρης, Αθανασίου, Μανωλάκης (80′ λ.τ Σπανδωνίδης), Κεδίκογλου (74′ Αλμπάνης) και Κυριακίδης.

Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Βαφέας, Κιβρακίδης, Πασαλίδης, Ρινγκ, Τζίμας (81′ Μαχαίρας), Σαλαμούρας (81′ Χάμοντ), Πλέγας, Πολέττο (68′ Παμλίδης), Λίγδας (87′ Καλαϊτσίδης) και Μάντζης (68′ Λουκίνας).

Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου 3-2

Τα... λιοντάρια πήραν το ντέρμπι της αγωνιστικής στην Super League 2. Ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 3-2 της Ελλάς Σύρου. Οι Σερραίοι έφτασαν τους 6 βαθμούς, αλλά έχουν και -4, ποινή για την οποία έχουν καταθέσει ένσταση. Οι νησιώτες από την πλευρά τους έμειναν στην 7η θέση με 10 βαθμούς.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν με τον Φαϊζάλ στο 29', με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 44' με τον Παντελάκη με το 1-1 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε εξαιρετικά και έκανε το 2-1 με τον Ηλιάδη και το 3-1 με τον Παντελάκη στο 59'. Οι Συριανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν στο 86' σε 3-2 με τον Μπουλλάρι με το 3-2 να μένει ως το τέλος.

Σκόρερ: 44′, 59′ Παντελάκης, 53′ Ηλιάδης. – 29′ Φαϊζάλ, 86′ Μπουλλάρι

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Κίτσιου (85′ Βερνάρδος), Αρμουγκόμ, Ρουμιάντσεβ, Οικονόμου, Αδάμ (64′ Μωϋσίδης), Ζορζίνιο (64′ Τσέλιος), Τεϊσέιρα (75′ Κωτσόπουλος) και Πασάς (85′ Μασκανάκης).

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος (86′ Κωστόπουλος), Διαμαντής, Βλάχος, Κουτσουδάκης, Κρέτση (86′ Πρεβεζιάνος), Μπάμπης, Τσιαντούλας, Οτσοβέτζι (79′ Γεμιστός), Φαϊζάλ (79′ Νίνο) και Μπουλλάρι.

Η αγωνιστική (8η)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

14:45 Athens Kallithea - ΑΕΛ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Γρ. Λαμπράκης») 1-1

15:00 Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου (Δημ. Σερρών) 3-2

15:00 Ολυμπιακός Β' - Νέστος Χρυσούπολης 1-2 (Προπ. Κέντρο Ρέντη)

15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2 (Γήπεδο Απόλλωνα

Καλαμαριάς)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

14:45 Πανιώνιος - Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Πανιώνιου)

15:00 Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

15:00 Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR (ΔΑΚ Κομοτηνής)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

14:45 Ζάκυνθος - Πύργος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου)

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 19

2. Athens Kallithea 17

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3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 13

5. Ελλάς Σύρου 10

6. Πανσερραϊκός 10

7. Πανθρακικός 9

8. Νίκη Βόλου 8

9. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

10. Αναγέννηση Καρδίτσας 8

11. Αστέρας Β' AKTOR 8

12. Νέστος Χρυσούπολης 8

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13. ΠΑΟΚ Β' 8

14. Ολυμπιακός Β' 6

15. Πύργος 5

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.