Ο Αστέρας AKTOR στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου του Μαστού, προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον ερχόμενο αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Ο Αστέρας AKTOR τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αρκάδες ανακοίνωσαν πως όλες οι γυναίκες δικαιούνται ελεύθερη είσοδο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής της Super League, με αντίπαλο τον Λεβαδειακό (24/10,19:30).

H ενημέρωση του Αστέρα AKTOR

«Ο ASTERAS AKTOR στηρίζει τη μάχη κατά του Καρκίνου του Μαστού, στέλνει το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα και προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 19:30 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν ως εξής:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ημέρα του αγώνα, από τις 17:30.

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό θα διατίθενται αντίστοιχα:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ημέρα του αγώνα, από τις 17:30.

Ώρα έναρξης αγώνα: 19:30

Ώρα ανοίγματος θυρών: 17:30.

25 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού!

Στέλνουμε το μήνυμα της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης!

Όλοι και όλες μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!».