Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026, Χάρι Κέιν, έχει επισκεφθεί σε τέσσερις περιπτώσεις την χώρα μας και κατάφερε να φύγει νικητής τις μισές.

Ο Χάρι Κέιν είναι ο μεγάλος νικητής της χθεσινής υπέρλαμπρης βραδιάς (26/10), καθώς σε αυτόν απονεμήθηκε το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για το 2026, με τον Άγγλο να γίνεται πλέον και επίσημα ο καλύτερος παίκτης της περασμένης σεζόν.

Ο διεθνής επιθετικός, τόσο με τη φανέλα της Αγγλίας όσο και παλαιότερα με εκείνη της Τότεναμ έχει αγωνιστεί σε αρκετές χώρες, ωστόσο η δική μας φαίνεται να τον δυσκόλεψε κάπως περισσότερο, καθώς την έχει επισκεφθεί, για αγωνιστικούς λόγους, σε τέσσερις περιπτώσεις, φεύγοντας ωστόσο νικητής τις μισές από αυτές.

Τα τέσσερα ελληνικά γήπεδα στα οποία αγωνίστηκε ο Κέιν

Ο Κέιν έχει επισκεφθεί τη χώρα μας σε μονάχα τέσσερις περιπτώσεις, ωστόσο κάθε μία από αυτές έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο μυαλό των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων. Μάλιστα η μία εμφάνιση του επιθετικού κόντρα ελληνική ομάδα, έχει γίνει... viral, ακόμη και αν ο αγώνας διεξήχθη στο Λονδίνο και όχι στην Ελλάδα.

Ας πάρουμε τα πράγματα όμως με χρονολογική σειρά

Η πρώτη εμπειρία του Κέιν με το ελληνικό ποδόσφαιρο ήρθε πολύ νωρίς στην καριέρα του και πιο συγκεκριμένα τη σεζόν 2011/2012, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του Europa League.

Ο 18χρονος τότε επιθετικός ήρθε από τον πάγκο σε μια εκτός έδρας ισοπαλία της Τότεναμ με σκορ 0-0 στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, αναφέρθηκε σε αυτόν τον αγώνα ως την πιο έντονη, εχθρική ατμόσφαιρα των νεανικών του χρόνων, σημειώνοντας ότι τα ατελείωτα σφυρίγματα, οι φωτοβολίδες και τα λέιζερ του πλήθους τον προετοίμασαν τέλεια για την πίεση του διεθνούς ποδοσφαίρου. Μάλιστα συμμετείχε και στον επαναληπτικό αγώνα στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν, όπου ο δικέφαλος του βορρά επικράτησε με 2-1.

«Θυμάμαι όταν η Τότεναμ έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Ήμουν 18 ετών. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη. Βγήκαμε έξω περισσότερο από μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα και το στάδιο ήταν γεμάτο. Μας αποδοκίμασαν έντονα».

«Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, εκτοξεύονταν φωτοβολίδες και λέιζερ από το πλήθος έπεφταν στο πρόσωπό σου. Αυτό σε βοηθάει πολύ στο διεθνές ποδόσφαιρο», είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξη του.

Τρία χρόνια αργότερα το 2014, ο Κέιν ήρθε ξανά στη χώρα μας, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης. Στον εντός έδρας αγώνα στο Λονδίνο, ο 21χρονος Άγγλος σημείωσε χατ-τρικ. Ωστόσο, στο 87ο λεπτό, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Ουγκό Λιορίς, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Έχοντας χρησιμοποιήσει όλες τις αλλαγές του, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έδωσε τα γάντια του τερματοφύλακα στον Κέιν και λίγο αργότερα δέχθηκε γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ, με το τελικό σκορ της αναμέτρησης να ανέρχεται σε 5-1. Έπαιξε επίσης στον εκτός έδρας αγώνα στην Ελλάδα, τον οποίο η Τότεναμ αν και δυσκολέυτηκε, κατάφερε να κερδίσει με 2-1.

After scoring a hat-trick, @HKane put the gloves on! 🧤😅 🗓️ #OTD in 2014 #UEL https://t.co/2mpO7N7w2f October 23, 2023

Πέντε χρόνια αργότερα, φτάνουμε αισίως στο 2019, όταν ο Κέιν αντιμετώπισε δύο φορές τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League, χρησιμοποιώντας τους αγώνες για να καταρρίψει ένα τεράστιο ευρωπαϊκό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, στον εκτός έδρας αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Κέιν, μπορεί να μην κατάφερε να νικήσει, ευστόχησε όμως σε πέναλτι στο ισόπαλο 2-2 με τους ερυθρόλευκους.

Στον επαναληπτικό αγώνα στο Λονδίνο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε δύο φορές στην ανατροπή και την τελική νίκη με σκορ 4-2. Με αυτά τα γκολ, ο Άγγλος έγινε ο παίκτης που έφτασε τα 20 γκολ (σε 24 αγώνες) στο Champions League, πιο γρήγορα από κάθε άλλον στην ιστορία, ρεκόρ που αργότερα κατέρριψε ο Χάαλαντ, πετυχαίνοντας αυτά τα γκολ σε μόλις 14!

Τέλος, τον Νοέμβριο του 2024, ο Κέιν ήρθε για ακόμη μία φορά στη χώρα μας, αυτή τη φορά με το εθνόσημο στο στήθος για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Nations League. Στον πρώτο αγώνα στο Wembley, τον οποίο η Ελλάδα κέρδισε με 2-1 δεν είχε αγωνιστεί, λόγω τραυματισμού, ενώ σε εκείνον στο ΟΑΚΑ, αν και βρισκόταν σε... τρελή φόρμα, δεν ξεκίνησε, αλλά πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 66ο λεπτό για να βοηθήσει την Αγγλία να εξασφαλίσει τη νίκη με 3-0.