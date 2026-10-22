Ο Δημήτρης Κουρμπέλης μέσω video που αναρτήθηκε στα Social Media του Αστέρα AKTOR έκανε κάλεσμα στους Αρκάδες φιλάθλους για το ματς με τον Λεβαδειακό στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR συνετρίβη στο ΟΑΚΑ από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και καλείται να βγάλει αντίδραση στο ερχόμενο σημαντικό ματς, κόντρα στον Λεβαδειακό, στην Τρίπολη. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου χρειάζεται το τρίποντο για να πάρει βαθιά βαθμολογική «ανάσα» και παράλληλα να αφήσει χαμηλά την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους.

Ο αρχηγός των Κιτρινομπλέ, Δημήτρης Κουρμπέλης, με video που αναρτήθηκε στα Social Media του κλαμπ έκανε κάλεσμα στους Αρκάδες φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

«Το Σάββατο σας θέλουμε δίπλα μας, είμαστε παντού μαζί», είναι το μήνυμα του διεθνή χαφ.