Αστέρας Τρίπολης: Χωρίς Μπαρτόλο στην Τούμπα
Ο Αστέρας AKTOR στο πρώτο του παιχνίδι μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Αντωνόπουλο έχει απαιτητική έξοδο στην Τούμπα, όπου θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ, έχοντας ως υπηρεσιακό τεχνικό τον Γιάννη Κοντοέ.
Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τον αγώνα με τους Ασπρόμαυρους ο κόουτς του Αστέρα Β' AKTOR ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, από την οποία απουσιάζει ο Χουλιάν Μπαρτόλο.
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο και δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Εκτός παραμένει ο Αντριάν Ριέρα, όμως επέστρεψε στην αποστολή ο Μπρούνο Πέρες.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρες
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