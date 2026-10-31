Superleague, η βαθμολογία: Πάτησε κορυφή ο Ολυμπιακός με το βλέμμα στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ!
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μμ)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7.30μμ)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)
Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)
H Βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
1. Ολυμπιακός 22
2. Παναθηναϊκός 21 (8 αγώνες)
3. ΑΕΚ 17 (7 αγώνες)
4. Άρης 16 (8 αγώνες)
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5. ΠΑΟΚ 15 (8 αγώνες)
6. ΟΦΗ 13 (8 αγώνες)
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)
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9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9 (8 αγώνες)
11.Αστέρας Τρίπολης 6 (8 αγώνες)
12.Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 3 (8 αγώνες)
14. Bόλος Elabet 0 (8 αγώνες)
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν ματς λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Κηφισιά (5μμ)
Αρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
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