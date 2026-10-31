Superleague, η βαθμολογία: Πάτησε κορυφή ο Ολυμπιακός με το βλέμμα στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ!

Κορυφή το Σαββατόβραδο για τον Ολυμπιακό, μετά τη δραματική νίκη επί της Κηφισιάς, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ της Κυριακής.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7.30μμ)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)

Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)



H Βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 22

2. Παναθηναϊκός 21 (8 αγώνες)

3. ΑΕΚ 17 (7 αγώνες)

4. Άρης 16 (8 αγώνες)

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5. ΠΑΟΚ 15 (8 αγώνες)

6. ΟΦΗ 13 (8 αγώνες)

7. Κηφισιά 11

8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)

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9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)

10. Παναιτωλικός 9 (8 αγώνες)

11.Αστέρας Τρίπολης 6 (8 αγώνες)

12.Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 3 (8 αγώνες)

14. Bόλος Elabet 0 (8 αγώνες)

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν ματς λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (10η)

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Κηφισιά (5μμ)

Αρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)

Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)

ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

