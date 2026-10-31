Με μια απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με τους Αρκάδες.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και θα αντιμετωπίσει με τις αναμενόμενες απουσίες τον Αστέρα Τρίπολης αύριο το απόγευμα στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα του Αλέσιο Λίσι και των συνεργατών του ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση και παιχνίδια rondo, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Η τελευταία δοκιμή πριν από το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα και ειδική δουλειά στις στατικές φάσεις.

Σταθερές οι απουσίες στο ιατρικό δελτίο

Στο μέτωπο των τραυματιών δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση. Οι Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν στο θεραπευτικό πρόγραμμα που ακολουθούν, ενώ ο Τομ Λουσέ συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, μένοντας εκτός πλάνων για το παιχνίδι με τους Αρκάδες.

Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ιταλός τεχνικός ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που στελεχώνουν την αποστολή για τον αγώνα της Τούμπας.

Την αποστολή του ΠΑΟΚ την αποτελούν οι :Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλομένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου