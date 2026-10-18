Σε ματς με πολλές αμφισβητούμενες φάσεις και αποφάσεις του διεθνή ρέφερι, Βασίλη Φωτιά, ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε με γκολ των Μπάνζα και Μιχαηλίδη το 0-1 του Ηρακλή και πήρε πολύτιμο τρίποντο στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες με ανατροπή (2-1) απέναντι στον Ηρακλή, σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι στην Τούμπα, με δύο ακυρωθέντα γκολ, πρωταγωνιστή τον διαιτητή Φωτιά, τον VAR και τον Μιχαηλίδη να χαρίζει το τρίποντο στις καθυστερήσεις, ύστερα από ένα απίστευτο δεύτερο ημίχρονο.

Πάντως, παρά τη νίκη του «Δικεφάλου» στο τέλος ακούστηκαν αποδοκιμασίες από τους φανατικούς της Θύρας 4.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να παρατάξει τον ΠΑΟΚ με τρεις χαφ στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, διαφοροποιώντας την προσέγγισή του στην επιθετική ανάπτυξη, με δεδομένη την απουσία του τραυματία Δημήτρη Πέλκα.

Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Δημήτρης Μοναστηρλής, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός σε αγώνα της Super League, λόγω της τιμωρίας του Αντώνη Τσιφτσή και της μακροχρόνιας απουσίας του Γίρι Παβλένκα.

Στην τετράδα της άμυνας ξεκίνησαν οι Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδης και Γιαννούλης, με τον τελευταίο να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για περισσότερο από έναν μήνα.

Στη μεσαία γραμμή ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε τους Γιάκιτς, Ζαφείρη και Ούγκρεσιτς, επιδιώκοντας καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και περισσότερες συνεργασίες στον άξονα. Στα δύο άκρα της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή ξεκίνησε ο Εντιαγέ, με τον Σιμόν Μπάνζα να μένει στον πάγκο.

Ο Βάλτερ Ματσάρι επέλεξε σχηματισμό 3-4-3 για τον Ηρακλή, με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια και τριάδα στην άμυνα τους Ρος, Βούρο και Πίνια.

Ο Σόρια ανέλαβε ολόκληρη τη δεξιά πλευρά και ο Νανού την αριστερή, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκίνησαν οι Ραντόγια και Σουρλής.

Στην επιθετική τριάδα του «Γηραιού» βρέθηκαν οι Νιζέτ, Μάρκες και Ίβι Λόπεθ, με τον Ιταλό τεχνικό να επιλέγει ένα σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και δύο φουλ μπακ, επιδιώκοντας να περιορίσει τους χώρους και να εκμεταλλευτεί τις μεταβάσεις στην επίθεση.

Υπεροχή του ΠΑΟΚ χωρίς αποτέλεσμα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ντέρμπι, δημιουργώντας δύο καλές ευκαιρίες μέσα σε ένα δίλεπτο. Στο 5' ο Εντιαγέ άφησε έξυπνα την μπάλα στον Ζίβκοβιτς, που πλάσαρε λίγο άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ούγκρεσιτς, ολομόναχος στη μικρή περιοχή, δεν κατάφερε με κεφαλιά να αξιοποιήσει τη σέντρα του Κένι.

Η επιλογή του Αλέσιο Λίσι να χρησιμοποιήσει τρεις χαφ έδωσε στον ΠΑΟΚ τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής. Ο Ούγκρεσιτς με τα συνεχή τρεξίματα και τις κινήσεις του έκανε αισθητή την παρουσία του, ο Ζαφείρης πρόσφερε ενέργεια και ο Γιάκιτς είχε πολλές επαφές με την μπάλα. Ο Ηρακλής δυσκολευόταν να ακολουθήσει τον ρυθμό τους, έμοιαζε αριθμητικά μειονεκτικός στον άξονα, ακόμη και όταν επιχειρούσε να ανεβάσει την πίεσή του.

Ωστόσο, η υπεροχή των «ασπρόμαυρων» δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη αποτελεσματικότητα. Ο Γιάκιτς δεν είχε πάντα τις καλύτερες επιλογές στην ανάπτυξη, οι τελικές αποφάσεις ήταν βιαστικές και η έλλειψη αυτοπεποίθησης παρέμενε εμφανής. Με έξι διεθνείς ποδοσφαιριστές από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, ο ΠΑΟΚ όφειλε να παρουσιάσει μεγαλύτερη ποιότητα στο επιθετικό τρίτο.

Ξεκάθαρη έλλειψη αυτοπεποίθησης

Ο Εντιαγέ προσπάθησε να δώσει λύση στο 33', όταν με εξαιρετική ατομική ενέργεια μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ του πέρασε λίγο άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ηρακλής δημιούργησε την πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία του. Ο Κένι γλίστρησε, ο Νανού βρήκε ελεύθερο διάδρομο και εκτέλεσε από θέση μέσα αριστερά, με τον Μοναστηρλή να πραγματοποιεί σημαντική επέμβαση.

Στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ ανέβασε ξανά την πίεσή του. Ο Ρος πρόλαβε στο 44' να απομακρύνει τη σέντρα του Ζίβκοβιτς πριν η μπάλα φτάσει στον Εντιαγέ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ζαφείρης έκλεψε και ο Τάισον αστόχησε από καλή θέση.

Το 0-0 του πρώτου μέρους άφησε τον ΠΑΟΚ με την αίσθηση μιας χαμένης ευκαιρίας να επιβάλει την ανωτερότητά του. Είχε τον έλεγχο, δεν απειλήθηκε παρά μόνο από ένα ατομικό λάθος, αλλά του έλειψαν η καθαρή σκέψη και η αποφασιστικότητα στην τελική προσπάθεια. Χαρακτηριστική και η εικόνα του Ζίβκοβιτς, που συνέχισε τις προβληματικές εμφανίσεις του, φτάνοντας σε μια αχρείαστη κίτρινη κάρτα για τράβηγμα φανέλας.

Ανατροπές, VAR, Φωτιάς και ένα απίστευτο φινάλε στην Τούμπα

Το δεύτερο ημίχρονο τα είχε όλα. Γκολ, χαμένες ευκαιρίες, ανατροπές στις διαιτητικές αποφάσεις και τον Βασίλη Φωτιά να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο, με το VAR να παρεμβαίνει σε τρεις καθοριστικές φάσεις.

Ο Ηρακλής αιφνιδίασε τον ΠΑΟΚ στο 49', όταν ο Γιαννούλης έκανε την κάκιστη επιλογή να κρατήσει ζωντανή την μπάλα κοντά στην περιοχή του. Ο Σόρια κέρδισε τη μονομαχία, γύρισε στον Μάρκες και εκείνος από κοντά έκανε το 0-1. Ο Λίσι αντέδρασε άμεσα, περνώντας στο 53' τον Μπάνζα αντί του Γιάκιτς και μετατρέποντας το σχήμα σε 4-4-2.

Στο 59' ο Μάρκες σκόραρε ξανά, προλαβαίνοντας τον Μοναστηρλή μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Σουρλή στον Κένι, τον οποίο κρατούσε καθηλωμένο στο έδαφος. Τρία λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ βρήκε την ισοφάριση. Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο αφύλακτος Μπάνζα με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα, γράφοντας το 1-1.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ανατροπή. Ο Αθανασιάδης σταμάτησε τον Μπάνζα στο 66', ενώ ο Ζαφείρης στο 72' προτίμησε να σουτάρει αντί να πασάρει, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ. Στο 76' ήρθε η πρώτη μεγάλη διαιτητική ανατροπή. Ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Ζαφείρη και στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Εντιαγέ. Ο Φωτιάς υπέδειξε πέναλτι, όμως μετά από πολύλεπτη εξέταση και παρέμβαση του VAR, ανακάλεσε την απόφασή του, καταλογίζοντας οφσάιντ στον επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Το πραγματικό χάος ήρθε στο 84'. Ο Νανού με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μοναστηρλή για το 1-2, όμως η φάση εξετάστηκε για πιθανή παράβαση πάνω στον Ζαφείρη στην αρχή της επίθεσης. Ο Κουκουλάς κάλεσε τον Φωτιά στην οθόνη και ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ, καταλογίζοντας φάουλ του Ρος έξω από την περιοχή και αποβάλλοντάς τον με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Από εκείνο το σημείο η Τούμπα πήρε φωτιά. Στο 90'+1', έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Μιχαηλίδης με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Κι όμως, ο Ηρακλής, παρότι αγωνιζόταν με δέκα ποδοσφαιριστές, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει στο 90'+7', με τον Μοναστηρλή να πραγματοποιεί τεράστια επέμβαση στο σουτ του Τσάκλα και να κρατά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.

Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξέφυγε από κάθε αγωνιστική λογική, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στην ανατροπή, τον Ηρακλή να έχει δύο γκολ που δεν μέτρησαν και τις αποφάσεις του Φωτιά, με την καθοριστική συμμετοχή του VAR, να αποτελούν αναπόφευκτα βασικό θέμα συζήτησης μετά το τελευταίο σφύριγμα.

MVP: Παρά τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο, ο Έλληνας στόπερ έβγαλε ολόκληρο το ντέρμπι και στο 90'+1' με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή του ΠΑΟΚ. Το γκολ του χάρισε στον «Δικέφαλο» μια πολύτιμη νίκη σε μια δύσκολη περίοδο.

Στο ύψος του: Ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Άνοιξε το σκορ στο 49', βρήκε ξανά δίχτυα δέκα λεπτά αργότερα, αλλά το δεύτερο γκολ του ακυρώθηκε. Έξυπνες κινήσεις, σωστές τοποθετήσεις και αποτελεσματικότητα απέναντι στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ο αδύναμος κρίκος: Πολλές επαφές με την μπάλα, ελάχιστη ουσία. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς δεν βοήθησε όσο θα έπρεπε στην ανάπτυξη, με αργές και προβλέψιμες επιλογές. Η αντικατάστασή του στο 53' από τον Μπάνζα συνοδεύτηκε από αλλαγή σχηματισμού και διαφορετική επιθετική εικόνα.

Η γκάφα: Αχρείαστο ρίσκο στο 49' του Γιαννούλη όταν επέλεξε να κρατήσει ζωντανή μια μπάλα σε επικίνδυνο σημείο. Ο Σόρια κέρδισε τη μονομαχία, γύρισε στον Μάρκες και ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ. Ένα λάθος που έβαλε τον ΠΑΟΚ να κυνηγά την ανατροπή.

Το στραγάλι: Πρωταγωνιστής του δεύτερου ημιχρόνου ο διεθνής Φωτιάς, με τρεις καθοριστικές αποφάσεις. Ακύρωσε στο 59' γκολ του Μάρκες για επιθετικό φάουλ του Σουρλή στον Κένι, πήρε πίσω το πέναλτι στον Εντιαγέ στο 76' για οφσάιντ και στο 84', μετά από παρέμβαση του VAR Κουκουλά, ακύρωσε το 1-2 του Νανού, καταλογίζοντας φάουλ του Ρος στον Ζαφείρη στο ξεκίνημα της φάσης και αποβάλλοντας τον αμυντικό του Ηρακλή με δεύτερη κίτρινη.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο, όχι όμως και τις απαντήσεις που αναζητούσε ο Λίσι. Η τριάδα των χαφ λειτούργησε αρχικά, αλλά η έλλειψη αυτοπεποίθησης και καθαρού μυαλού παρέμεινε εμφανής. Ο Μπάνζα άλλαξε την επιθετική εικόνα, ο Μιχαηλίδης έδωσε τη λύση και ο Μοναστηρλής κράτησε τη νίκη στο φινάλε. Ο Ηρακλής στάθηκε ανταγωνιστικά, με τις αποφάσεις του Φωτιά να σημαδεύουν το ντέρμπι. Το αποτέλεσμα δίνει ανάσα στον ΠΑΟΚ, όχι όμως και λόγους εφησυχασμού.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης (63’ Μπάμπα), Γιάκιτς (53’ Μπάνζα), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (63’ Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (94’ Καμαρά), Εντιαγέ (94’ Σανταμαρία)

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Ρος, Βούρος (97’ Ζούλεβιτς), Πίνια, Σόρια (94’ Κούστα), Νανού, Ραντόγια (94’ Τσάκλα), Σουρλής (72’ Κράιντς), Μάρκες, Λόπεθ (72’ Σίλβα).