Τα εντυπωσιακά στατιστικά του Μπάνζα στο ξεκίνημά του, η επιδραστικότητα του Εντιαγέ και η τοποθέτηση του Ιταλού τεχνικού για τη συνύπαρξη των δύο Αφρικανών.

Την πόρτα για τη μόνιμη καθιέρωση του διδύμου Σιμόν Μπάνζα και Σερίφ Εντιαγέ στην επίθεση του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός ξεκαθάρισε πως πρόκειται για δύο ποιοτικούς παίκτες που δημιουργούν προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες, εκτιμώντας ότι η ταυτόχρονη παρουσία τους θα κάνει πολύ επικίνδυνη την ομάδα στην αντίπαλη περιοχή, εφόσον παιχτεί το παιχνίδι όπως πρέπει.

Παράλληλα, ο προπονητής του Δικεφάλου ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να μιλάει για συστήματα και αλλαγές σχηματισμών. Όπως σημείωσε, από τη στιγμή που ο διαιτητής σφυρίζει την έναρξη, οι παίκτες κινούνται διαρκώς στο χόρτο και οι σχηματισμοί πάνε περίπατο. Για τον ίδιο, το μόνο που μένει είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία σε όλες τις γραμμές.

Ο «απόλυτος» Μπάνζα σε μόλις...ένα ημίχρονο



Τα πρώτα δείγματα γραφής του Μπάνζα δικαιώνουν απόλυτα όσους περίμεναν την ένταξή του στην ομάδα. Ο Κονγκολέζος φορ, έχοντας αγωνιστεί συνολικά λίγο παραπάνω από ένα ημίχρονο στα δύο παιχνίδια με Καλαμάτα και Ηρακλή, καταγράφει ήδη εντυπωσιακά στατιστικά:

Έχει 4 τελικές προσπάθειες που και οι 4 ήταν σουτ στον στόχο και ένα γκολ - με το κεφάλι- αυτό της ισοφάρισης στο ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Ο 29χρονος επιθετικός δείχνει ότι διαθέτει το ένστικτο του εκτελεστή που έλειπε από την περιοχή του Δικεφάλου, αξιοποιώντας την παραμικρή ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί.

Ο πολυσύνθετος ρόλος του Εντιαγέ



Από την άλλη πλευρά, ο Εντιαγέ προσφέρει μια εντελώς διαφορετική, αλλά εξίσου πολύτιμη διάσταση στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο το σκοράρισμα· ο Σενεγαλέζος πιέζει ψηλά την πρώτη πάσα του αντιπάλου, βγαίνει έξω από την περιοχή για να συνεργαστεί, δημιουργεί χώρους και «σπάει» την μπάλα στους συμπαίκτες του.

Η παρουσία του επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να κρατάει την άμυνα του αντιπάλου χαμηλά, ενώ ταυτόχρονα δίνει στον Μπάνζα τη δυνατότητα να κινείται πιο ελεύθερα στους χώρους της περιοχής.

Παραμένει ζητούμενο η τακτική ισορροπία



Το ζητούμενο πλέον για τον Λίσι δεν είναι αν χωράνε μαζί οι δύο Αφρικανοί φορ —αυτό θεωρείται δεδομένο— αλλά το πώς θα πλαισιωθούν από την υπόλοιπη ομάδα. Με τους δύο στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ αποκτά τεράστια ένταση και εκτελεστική δεινότητα στην αντίπαλη περιοχή.

Ωστόσο, το κλειδί βρίσκεται στην αμυντική ισορροπία των υπολοίπων γραμμών, ώστε η ομάδα να μην εκτίθεται όταν χάνει την μπάλα. Το βέβαιο είναι πως το επιθετικό δίδυμο Μπάνζα - Εντιαγέ αποτελεί πλέον το ισχυρότερο όπλο στη φαρέτρα του τεχνικού του Δικεφάλου.