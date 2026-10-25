Ο Αλέσιο Λίσι επαναφέρει τους Τσιφτσή και Μπάμπα στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ, διατηρώντας τους υπόλοιπους εννέα που ξεκίνησαν απέναντι στον Ηρακλή.

Δύο αλλαγές, σε σχέση με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής απέναντι στον Ηρακλή, περιλαμβάνει η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Αλέσιο Λίσι επαναφέρει κάτω από τα δοκάρια τον Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και παίρνει τη θέση του Δημήτρη Μοναστηρλή. Η δεύτερη αλλαγή αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Ράχμαν Μπάμπα να ξεκινά αντί του Δημήτρη Γιαννούλη.

Στο κέντρο της άμυνας παραμένουν οι Ντιέγκο Κόστα και Γιάννης Μιχαηλίδης, με τον Τζόντζο Κένι στα δεξιά.

Οι Κρίστιαν Γιάκιτς και Χρήστος Ζαφείρης αποτελούν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Ογκνιεν Ούγκρεσιτς σε πιο προωθημένο ρόλο. Στα άκρα της επίθεσης ξεκινούν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Σερίφ Εντιαγέ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ.