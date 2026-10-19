Ο ταυτοποιημένος οπαδός του ΟΦΗ που χτύπησε αστυνομικό πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑβ με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Ο ΟΦΗ φρόντισε να τιμωρήσει τον ταυτοποιημένο οπαδό που χτύπησε αστυνομικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ και θα μπορούσε να κοστίσει στο κλαμπ ποινή κεκλεισμένων των θυρών, καθώς του απαγόρευσε την είσοδο στα γήπεδα στους αγώνες των Κρητικών για την επόμενη τριετία, ενώ ο εν λόγω Ομιλίτης τιμωρήθηκε και από τη ΔΕΑΒ.

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή ο φίλος του ΟΦΗ καλείται να πληρώσει πρόστιμο της τάξης των 5.000 ευρώ.

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

«Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ ΠΑΕ – ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ, στις 10/10/2026, στο γήπεδο ALLWYN ARENA της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, για το πρωτάθλημα της Super league 1, περιόδου 2026/2027, ταυτοποιημένος φίλαθλος, της φιλοξενούμενης ομάδας, έπληξε με γροθιά στην κάτω γνάθο αστυνομικό όργανο, με πολιτική περιβολή, ενόσω εκτελούσε τα καθήκοντά του,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 52/2026 Απόφασή της, σε βάρος τούτου, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».