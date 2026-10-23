Ο Μάνος Χνάρης υπέστη μερική ρήξη δεξιού πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο παιχνίδι της Κ19 του ΟΦΗ με την Καλαμάτα.

Ατυχία για τον νεαρό Μάνο Χνάρη. Ο 18χρονος χαφ του ΟΦΗ και «παιδί» της Elite Aκαδημίας τραυματίστηκε στον αγώνα της Κ19 με την Καλαμάτα την περασμένη Κυριακή (18/10), υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τις οποίες προέκυψε ότι έχει υποστεί μερική ρήξη δεξιού πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε μια εβδομάδα, ώστε να παρθεί η απόφαση αν θα υποβληθεί σε χειρουργική αποκατάσταση, με τις πιθανότητες να αποφύγει την επέμβαση να είναι αρκετές, καθώς είναι μικρό το σημείο που έχει επηρεαστεί το γονατό του.

Ο Ηρακλειώτης αριστεροπόδαρος μέσος είναι ένα από τα μεγάλα project της Elite Ακαδημίας, καθώς το ταλέντο του δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Παρόλο που παίρνει χρόνο με την Κ19 λογίζεται ως παίκτης της πρώτης ομάδας, με την οποία έχει κάνει τρεις εμφανίσεις, ενώ την τρέχουσα σεζόν είχε συμπεριληφθεί δύο φορές σε αποστολή.

Από εκεί και πέρα, οι παίκτες του ΟΦΗ βρέθηκαν κανονικά την Παρασκευή (23/10) στο ΒΑΚ. Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν έκαναν αποθεραπεία. Το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια.

Θυμίζουμε πως από την Τετάρτη (21/10) προπονείται κανονικά και ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Χριστογεώργος συνέχισε θεραπεία, με τον Άαρον Ισέκα να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (24/10), στις 18:00 και εν συνεχεία αναμένεται να γίνει γνωστή η αποστολή για τον αγώνα με τους Θεσσαλονικείς.