Ξεκινάει η Novibet Volley League με δύο μεγάλα φαβορί και προσμονή για ένα σπουδαίο θέαμα.

Η Novibet Volley League ανοίγει αυλαία με δύο τεράστια φαβορί, τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, 12 ομάδες, 5 ξένους και προσμονή για σπουδαίο θέαμα.

Μετά τις γυναίκες, σειρά να μπουν στην... μάχη του πρωταθλήματος μπαίνουν και οι άνδρες. Η Novibet Volley League ξεκινάει και οι προσδοκίες για υψηλό θέαμα είναι μεγαλύτερες από ποτέ, ειδικά την τελευταία 20ετία. Προσδοκίες γιατί όλες οι ομάδες δυνάμωσαν σε μεγάλο βαθμό και σίγουρα περιμένουμε αυτά να τα δούμε στα τάραφλεξ.

Δύο παραπάνω ομάδες και 5 ξένοι

Πριν αναφερθούμε ξεχωριστά σε κάθε ομάδα, ας σταθούμε στις δύο μεγάλες αλλαγές που υπάρχουν στο φετινό πρωτάθλημα και όχι στις αγωνιστικές (αν βρίσκει η μπάλα στο ταβάνι συνεχίζεται η φάση κλπ κλπ). Η μεγαλύτερη είναι ο αριθμός των ομάδων, καθώς φέτος θα υπάρχουν 12 και όχι 10 όπως τα προηγούμενα χρόνια. Η συγκεκριμένη αύξηση έφερε και την επόμενη μεγάλη αλλαγή που δεν είναι άλλη από τον αριθμό των ξένων. Φέτος θα μπορούν να αγωνίζονται πέντε από τους 4 που ήταν για πολλά χρόνια.

Δύο ομάδες μεγάλα φαβορί και μετά μάχη για τετράδα και οκτάδα

Τώρα όσον αφορά τα φαβορί και πάντα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, γιατί τον Ιανουάριο μπορεί να υπάρξουν κινήσεις που να τα αλλάξουν, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό δείχνουν να είναι ένα βήμα (και παραπάνω) από τους διώκτες τους. Οι «πράσινοι» με τους «ερυθρόλευκους» δείχνουν πως θα παλέψουν για το πρωτάθλημα.



Μετά ακολουθούν ΠΑΟΚ, Μίλωνας και μπορεί και Πανιώνιος που θα προσπαθήσουν να βρεθούν στην τετράδα και εκεί ίσως να μπουν στην μάχη και Φοίνικας Σύρου με ΟΦΗ. Και τέλος Καλαμάτα 80', Κηφισιά, Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου, Ρέθυμνο και Άρης θα προσπαθήσουν αρχικά να μπουν οκτάδα και να αποφύγουν την μάχη για την σωτηρία και αν δεν τα καταφέρουν θα παλέψουν για να μείνουν.

Το σύστημα διεξαγωγής

Mετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν στα ημιτελικά. Τα ημιτελικά θα κριθούν στις 3 νίκες. Στους τελικούς ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-8 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος Novibet Volley League θα παίξουν μεταξύ τους 5-8 και 6-7 στις 2 νίκες. Οι νικήτριες ομάδες των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους και η νικήτρια ομάδα θα πάρει την 5η θέση.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-12 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος Novibet Volley League θα παίξουν μεταξύ τους μίνι πρωτάθλημα και θα μεταφέρουν την βαθμολογία της κανονικής περιόδου. Οι δύο τελευταίες θα υποβιβαστούν στην Pre League.

Παναθηναϊκός: Ακόμα πιο δυνατός για το τρία στα τρία

Πάμε τώρα στις ομάδες, ξεκινώντας από τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» μετά τα δύο συνεχόμενα που πήρε, θέλουν να κάνουν το τρία στα τρία και γι' αυτό κράτησαν όλον τον βασικό κορμό και ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο. Μια ενίσχυση που έχει να κάνει και με την επιστροφή σε ομίλους του Champions League μετά από πολλά χρόνια.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος παρέμεινε στα ηνία, ενώ έμειναν και οι Πρωτοψάλτης, Νίλσεν, Γιάντσουν, Σπίριτο, Γκάσμαν, Βουλκίδης και Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, από του θεωρητικά βασικούς. τους παίκτες που στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός για να κατακτήσει το νταμπλ. Ωστόσο δεν έμεινε μόνο στις παραμονές καθώς αποκτήθηκε ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι Τιμοτέ Καρλ και ο Νικολάι Κόλεφ που με τον ΠΑΟΚ ήταν ο καλύτερος κεντρικός στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» έχοντας ένα υπερπλήρη ρόστερ θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Το πάρε-δώσε

Ήρθαν

- Τιμοτέ Καρλ (ακραίος)

- Νικολάι Κόλεφ (κεντρικός)

- Αναστάσιος Γρκίλας (λίμπερο)

Έφυγαν

- Φιλίπ Σαβόφσκι (κεντρικός)

- Γρηγόρης Κοντοστάθης (λίμπερο)

- Σπύρος Μπακοδήμος (ακραίος)

Εκτίμηση: 1-2

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού

ΠΑΟΚ: Πολλές και σημαντικές αλλαγές σε ρόστερ και διοίκηση

Την περσινή χρονιά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει στον τελικό και μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα η πορεία του μόνο άσχημη δεν ήταν. Φέτος οι Θεσσαλονικείς προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στο ρόστερ, αλλά και διοικητικά, καθώς την ομάδα ανέλαβε και πάλι ο Αντώνης Τσαλόπουλος και στόχος είναι η επιστροφή στην κορυφή, κάτι που φέτος με τόσο δυνατό Παναθηναϊ0κό και Ολυμπιακό δείχνει εξαιρετικά δύσκολη. Ο Βαλάντης Μαμάης έμεινε στον πάγκο, όπως και οι Κοκκινάκης (επιστρέφει στη θέση λίμπερο), Τόρρες και Βασίλης Μούχλιας από την περσινή ομάδα.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν 9 μεταγραφές με μεγαλύτερες αυτές του πανύψηλου Βραζιλιάνου ακραίου, Μαϊκόν Φράνσα, του επίσης ακραίου, Αλεξάντερ Μπέργκερ, του Ρώσου πασαδόρου, Εβγκένι Ρουκαβίσνικοφ, του Σέρβου διαγώνιου, Ντούσαν Πέτκοβιτς και του Ιρανού κεντρικού, Μαχντί Τζελβέν. Η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ έχει αναβαθμιστεί στο ρόστερ του και σίγουρα θα κάνει κινήσεις και τον Ιανουάριο, το θέμα είναι αν μπορεί να μπει σφήνα στους δύο εξαιρετικά δυνατούς φέτος «αιώνιους». Βασικός στόχος δείχνει αρχικά να είναι η είσοδος στην τετράδα, εκτός αν τον Ιανουάριο γίνει κάποια κίνηση που να είναι σε θέση να αλλάξει τα δεδομένα.

Το πάρε-δώσε

Ήρθαν

- Μαχντί Τζελβέχ Γκαζιάνι (κεντρικός)

- Δημήτρης Χαραλαμπίδης (κεντρικός)

- Νικόλαος Τζοβάρας (διαγώνιος)

- Εβγκένι Ρουκαβίσνικοφ (πασαδόρος)

- Αθανάσιος Καραπέτσας (ακραίος)

- Ντούσαν Πέτκοβιτς (διαγώνιος)

- Μαϊκόν Φράνσα (ακραίος)

- Θανάσης Παπαγεωργίου (κεντρικός)

- Αλεξάντερ Μπέργκερ (ακραίος)

Έφυγαν

- Μάρκος Γαλιώτος (πασαδόρος)

- Λάζαρος Παυλίδης (πασαδόρος)

- Γιώργος Παπανικολάου (διαγώνιος)

- Φερνάντο Ερνάντεζ (διαγώνιος)

- Ούρος Κοβάτσεβιτς (ακραίος)

- Σταυρός Μούχλιας (ακραίος)

- Τζέφρι Τζέντρικ (κεντρικός)

- Νικολάι Κόλεφ (κεντρικός)

- Γιάννης Τακουρίδης (κεντρικός)

- Νικόλαος Μπόνιας (κεντρικός)

- Νικολάι Κάρτεφ (κεντρικός)

- Γιώργος Μιχελάκης (λίμπερο)

- Βασίλης Καρασαββίδης (λίμπερο)

Εκτίμηση: 3-5

Το ρόστερ του ΠΑΟΚ

Μίλωνας: Πολλές οι αλλαγές, ίδιοι οι στόχοι

Μια ακόμα ομάδα της Novibet Volley League που έκανε πολλές αλλαγές είναι και ο Μίλωνας. Οι «πράσινοι» της Νέας Σμύρνης που πέρσι έφτασαν μια ανάσα-παιχνίδι μακριά από την είσοδό τους στον τελικό, μετά από χρόνια δεν θα έχουν τον Σάκη Ψάρρα στον πάγκο, αλλά τον Ράτκο Πέρις. Επίσης πολλές αλλαγές υπήρξαν και στο ρόστερ. Αποκτήθηκαν ο Ολλανδός ακραίος, Τάις Τερ Χορστ, ο Φερνάντο Ερνάντες και ο Μίλαντ Εμπαντιπούρ, παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά.

Και φέτος ο στόχος του Μίλωνα είναι να καταφέρει να βρεθεί στην τετράδα, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς στο κόλπο φαίνεται να μπαίνει δυνατά και ο Πανιώνιος. Οι «πράσινοι» πάντως είναι σίγουρο πως και φέτος κοιτάνε ψηλά, κάτι που κάνουν με μεγάλη επιτυχία την τελευταία πενταετία,

Το πάρε-δώσε

Ήρθαν

- Τάις Τερ Χορστ (ακραίος)

- Μάριο Πέτκοφ (διαγώνιος)

- Ρενέτ Βάνκερ (πασαδόρος)

- Μηνάς Αραπάκης (πασαδόρος)

- Μίλαντ Εμπαντιπούρ (ακραίος)

- Άγγελος Σταθέλος (κεντρικός)

- Φερνάντο Ερνάντεζ (διαγώνιος)

Έφυγαν

- Δημήτρης Σουσουρίδης (πασαδόρος)

- Φώτιος Γεωργούντζος (πασαδόρος)

- Κέισι Σχάουτεν (διαγώνιος)

- Αλέξανδρος Νανόπουλος (ακραίος)

- Τίμοφι Πολουγιάν (ακραίος)

- Σπυρίδων Χάκας (ακραίος)

- Γιώργος Πετρέας (κεντρικός)

Εκτίμηση: 3-5

Το ρόστερ του Μίλωνα

Ολυμπιακός: Ολικό λίφτινγκ με στόχο την επιστροφή στην κορυφή

Μετά από δύο συνεχόμενα χαμένα πρωταθλήματα και μια κάκιστη περσινή χρονιά που τον έφερε στην 4η θέση στον Ολυμπιακό έβαλαν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να φτιάξουν μια ομάδα που να μπορέσει να διεκδικήσει την επιστροφή της στην κορυφή. Αρχικά επέστρεψε στον πάγκο ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι, ο άνθρωπος που οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Challenge Cup. Εκτός όμως την επιστροφή του Ιταλού υπήρξε και ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ.

Συγκεκριμένα τα ερυθρόλευκα θα φοράνε τη νέα χρονιά οι Μάρτιν Ατανάσοφ και Έρικ Ρερς, βασικοί ακραίοι στις Εθνικές ομάδες, Βουλγαρίας και Γερμανίας αντίστοιχα, ο έμπειρος πασαδόρος με μεγάλη καριέρα στην Ιταλία, Μικέλε Μπαράνοβιτς, ο κεντρικός από το Πράσινο Ακρωτήρι, Έλντερ Σπένσερ και ο Αμερικανός διαγώνιος, βασικός στην Εθνική των ΗΠΑ, Τζέικ Χέινς. Κινήσεις που έγιναν με μοναδικό στόχο την κατάκτηση τίτλων. Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός έχει πολύ ψηλό ταβάνι, αρκεί αυτή η εντελώς νέα ομάδα να δεθεί.

Το πάρε-δώσε

Ήρθαν

- Μάρτιν Ατανάσοφ (ακραίος)

- Χέλντερ Σπένσερ (κεντρικός)

- Φρίξος Κωτσάκης (ακραίος)

- Πέτρος Αναγνώστου (κεντρικός)

- Μικέλε Μπαρανόβιτς (πασαδόρος)

- Τζέικ Χέινς (διαγώνιος)

- Αλέξανδρος Ράπτης (ακραίος)

- Έρικ Ρερς (ακραίος)

Έφυγαν

- Μαξιμιλιάνο Καβάνα (πασαδόρος)

- Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς (διαγώνιος)

- Κρίστιαν Φρομ (ακραίος)

- Μάρκο Σέντλατσεκ (ακραίος)

- Τζον Γκόρντον Πέριν (ακραίος)

- Ραφαήλ Κουμεντάκης (ακραίος)

- Ανέστης Δαλακούρας (ακραίος)

- Δημήτρης Τζούριτς (κεντρικός)

- Δημοσθένης Λινάρδος (κεντρικός)

Εκτίμηση: 1-2

Το ρόστερ του Ολυμπιακού

ΟΦΗ: Ιστορική χρονιά που θέλουν να επαναληφθεί

Ο ΟΦΗ πέρσι έκανε μια ιστορική χρονιά παίρνοντας για πρώτη φορά το εισιτήριο για την Ευρώπη και το Challenge Cup μετά την 5η θέση στην οποία και τερμάτισε. Φέτος οι Κρητικοί μετά την αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη που ανέβηκε Αθήνα για τον ΖΑΟΝ, με τον γνωστό μας από το πέρασμά του ως παίκτης από Ηρακλή και Παναθηναϊκό, Φρανκ Ντεπέστελε να παίρνει τη θέση του, έκαναν λίγες, αλλά ποιοτικές αλλαγές. Από τους βασικούς έφυγε ο Μολίνα και ο Σταθέλος και αποκτήθηκαν οι Ράιαν Πουλ και Πασκάλ Οζοκόγιε.

Στόχος για τους Ηρακλειώτες είναι να μπορέσουν να μπουν στην τετράδα, κάτι που φυσικά μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά αν δεν τα καταφέρουν να είναι μέσα στην εξάδα. Η έδρα τους θα είναι και πάλι το μεγάλο τους όπλο, όπως και η ομοιογένεια, καθώς έμειναν οι Μιχάλοβιτς, Μίτιτς, Μάκινεν, παίκτες που ήταν πρωταγωνιστές την περσινή χρονιά.

Το πάρε-δώσε

Έφυγαν

- Πέδρο Μολίνα (Ακραίος)

- ‘Αγγελος Σταθέλος (Κεντρικός)

- Σωτήρης Συναδινός (λίμπερο)

- Σωκράτης Χαραλαμπίδης (Ακραίος / Διαγώνιος)

- Μάνος Παχιαδάκης (λίμπερο)

Ήρθαν

- Ράιαν Πούλ (Ακραίος)

- Πασκάλ Οζοκόγιε (Κεντρικός)

- Γιώργος Μιχελάκης (Λίμπερο)

- Αντώνης Σπηλιώτης (Κεντρικος)

- Γιώργος Πασχαλέρης. (Διαγώνιος)

- Σταμάτης Αυτζιόγλου (λίμπερο)

- Γιώργος Δουλγεράκης (λίμπερο)

Εκτίμηση: 5-7

Το ρόστερ του ΟΦΗ

Καλαμάτα 80': Να μπει οκτάδα και ότι καλύτερο έρθει ας έρθει

Εκτός του ΟΦΗ, ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί η χρονιά και για την Καλαμάτα 80'. Οι Μεσσήνιοι κατάφεραν όχι μόνο να σωθούν, αλλά να τερματίσουν στην 6η θέση, παίζοντας στο Βαλκανικό Κύπελλο, όπου και έφτασαν κοντά στο να πάρουν το εισιτήριο για το Challenge Cup. Ο Άκης Χατζηαντωνίου αποχώρησε για τον Φοίνικα Σύρου και οι «πράσινοι» θέλουν και φέτος αρχικά να σωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, να μπουν δηλαδή οκτάδα και μετά ότι καλύτερο έρθει, ας έρθει.

Στο πάγκο θα κάτσει ο γνώριμός μας, Φλάβιο Γκουλινέλι, διαγώνιος θα είναι και πάλι ο εξαιρετικός πέρσι, Άγγελος Μάρκου, ενώ έγιναν προσεγμένες κινήσεις προκειμένου να μην ξεφύγει το μπάτζετ. Και οι Μεσσήνιοι θα ποντάρουν πολλά στην έδρα τους και θα παλέψουν για να μπουν στην οκτάδα.

Το πάρε-δώσε

Έφυγαν

- Δημήτρης Κομητούδης (Πασαδόρος)

- Γιανίκ Γκοράλικ (Κεντρικός)

- Νίκος Καούνης (Κεντρικός)

- Μαουρίτσιο Βιέτο (Ακραίος)

- Λίαμ Εσπεντίδο (Διαγώνιος)

- Απόστολος Πετσιάς (Λίμπερο)

- Μπλέικ Λίσον (Ακραίος)

- Τομπίας Κρικ (Κεντρικός)

- Φίλιπ Κοβάτσεβιτς (Ακραίος)

- Βασίλης Μανωλάκης (Κεντρικός)

- Κωνσταντίνος Παύλου (Πασαδόρος)

Ήρθαν

- Ρόμαν Ζος (Πασαδόρος)

- Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Πασαδόρος)

- Τίνο Χάνζιτς (Ακραίος)

- Ανδρέας Κοντοστάθης (Ακραίος)

- Αμπντελραχμάν Ελχοσίνι (Ακραίος)

- Θάνος Αρχοντής (Κεντρικός)

- Ζαν Πασκάλ Ντιεντιού Ντιατά (Κεντρικός)

- Άλεξ Τέγιες Ροντρίγκεζ (Κεντρικός)

- Ξενοφών Γκρουμούσας (Λίμπερο)

- Κωνσταντίνος Μπαρδούκας (Διαγώνιος)

Εκτίμηση: 7-9

Το ρόστερ της Καλαμάτας 80'

Πανιώνιος: Ενισχυμένος κοιτάζει ακόμα και τετράδα

Ο Πανιώνιος μετά τις γυναίκες και στους άνδρες θέλει να εδραιωθεί στην μεγάλη κατηγορία και με τις μεταγραφικές του κινήσεις το έκανε ξεκάθαρο σε όλους. Οι «κυανέρυθροι» απέκτησαν παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά όπως ο Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, ο Αλί Χαγκμπαράστ που στο πρόσφατο VNL ήταν πρώτος σκόρερ της Εθνικής του Ιράν, αλλά και ο Αλέξανδρος Νανόπουλος. Και συνολικά γέμισαν το ρόστερ τους με ποιότητα που φέρνουν οι Πετρέας, Μιγιαΐλοβιτς, Λινάρδος. Αν βάλουμε στην εξίσωση και το «Ανδρέας βαρίκας» που θα γεμίζει στα μεγάλα παιχνίδια, καταλαβαίνουμε πως οι στόχοι πλέον έχουν αλλάξει.

Για την ακρίβεια η ομάδα πλέον του Νέβεν Μαϊστόροβιτς, θέλει να μπορέσει ακόμα και να μπει στην τετράδα. Αυτός είναι ο μεγάλος της στόχος και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να τον πετύχει. Το σίγουρο είναι πως οι κινήσεις που έχουν γίνει, έχουν ανεβάσει μαζί και τον πήχη του Πανιωνίου και μένει να δούμε πόσο ψηλά αυτός θα είναι.

Το πάρε-δώσε

Ήρθαν

- Νίκολα Μιγιάιλοβιτς (ακραίος)

- Εμμανουήλ Ευγενιάδης (λίμπερο)

- Γιώργος Πετρέας (κεντρικός)

- Γκουστάβο Μπράιαν Άβιλα (κεντρικός)

- Βουκ Τοντόροβιτς (πασαδόρος)

- Σο Τακαχάσι (λίμπερο)

- Αλέξανδρος Νανόπουλος (ακραίος)

- Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς (διαγώνιος)

- Στέλιος Κοζομπόλης (διαγώνιος)

- Αλί Χαγκπαράστ (ακραίος)

- Αναστάσιος Σωνάκης (λίμπερο)

- Δημοσθένης Λινάρδος (κεντρικός)

- Κωνσταντίνος Τραπεζουντίδης (ακραίος)

Έφυγαν

- Στέφαν Τίελ (πασαδόρος)

- Μπόρις Μπούσα (διαγώνιος)

- Νίκος Παλέντζας (διαγώνιος)

- Μίλαν Κάτιτς (ακραίος)

- Δημήτρης Χατζηνικολάου (ακραίος)

- Γκάμπριελ Αντράντε (ακραίος)

- Παναγιώτης Κωνσταντινίδης (κεντρικός)

- Αλέξανδρος Δανιήλ (κεντρικός)

- Αχιλλέας Μπάσης (κεντρικός)

- Κόνραντ Γκούζντα (λίμπερο)

- Τάσος Γκρίλλας (λίμπερο)

Εκτίμηση: 4-6

Το ρόστερ του Πανιωνίου

Κηφισιά: Να σωθεί όσο γίνεται πιο εύκολα

Συνεχίζουμε με την Κηφισιά, μια ομάδα που και φέτος δείχνει πως ο βασικός της στόχος είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Αν το κάνει μέσω της οκτάδας ακόμα καλύτερα, αλλιώς να παλέψει να το κάνει μέσω των Play Out. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων με τον Νίκο Ζαλμά στον πάγκο κράτησε τον Μπάνοφ που ήταν ο βασικός επιθετικός της πόλος πέρσι, αλλά και τους Ρανγκέλ, Στάνκοφ, ενώ από τις μεταγραφές η πιο σημαντική θεωρείται η απόκτηση του Μολίνα που έχει δείξει στο παρελθόν τις μπορεί να κάνει.

Ουσιαστικά θα προσπαθήσει με τις λίγες αλλαγές που έχει κάνει να εμφανιστεί όσο γίνεται πιο έτοιμη για να μπορέσει να σωθεί. Με μια πρώτη ματιά δύσκολα θα μπορέσει να μπει στην οκτάδα, αλλά η παραμονή μόνο απίθανη δεν είναι. Το σίγουρο είναι πως η έδρα της, θα είναι δύσκολη για κάθε ομάδα, λόγω και του χαμηλού ταβανιού που έχει.

Το πάρε-δώσε

Ήρθαν

- Πέδρο Μολίνα (ακραίος)

- Αλεξάντερ Καραμπάλι (κεντρικός μπλοκέρ)

- Κόνραντ Γκούζντα (λίμπερο)

- Σπύρος Μποκοδήμος (ακραίος)

- Παναγιώτης Μάρκου (διαγώνιος)

- Νίκος Μελλές (κεντρικός μπλοκέρ)

- Βασίλης Κωστόπουλος (ακραίος)

- Παύλος Ταμόσνικοβ (κεντρικός μπλοκέρ)

Έφυγαν

- Φρίξος Κωτσάκης (ακραίος)

- Βασίλης Κονίδης (ακραίος)

- Αντώνης Σπηλιώτης (κεντρικός μπλοκέρ)

- Γεράσιμος Τζάρας (διαγώνιος)

- Ανδρέας Φράγκος (ακραίος)

- Ματιέι Μπόρις (κεντρικός)

- Γιάννης Αχιλλεόπουλος (λίμπερο)

Εκτίμηση: 9-11

Το ρόστερ της Κηφισιάς

Φλοίσβος: Να μην περάσει όσα πέρασε πέρσι

Αν μια ομάδα είχε τεράστιες μεταπτώσεις στην χρονιά, αυτή ήταν ο περσινό Φλοίσβος. Η ομάδα του παλαιού Φαλήρου χρειάστηκε Play Out για να σωθεί την στιγμή που στο Κύπελλο έφτασε στο Final-4 όπου και πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή χάνοντας με 3-2 από τον Παναθηναϊκό. Με τον Αργύρη Ψάρρα στον πάγκο, οι «κυανόλευκοι» θέλουν φέτος να καταφέρουν να σωθούν πιο εύκολα και να μπουν στην οκτάδα. Αποκτήθηκαν ο Κέισι Σχάουτεν που με τον Μίλωνα έκανε εξαιρετική χρονιά και ήταν από τους καλύτερους διαγώνιους, αλλά και ο Ραφαήλ Κουμεντάκης που θέλει να δείξει και ο ίδιος πως έχει ακόμα να δώσει πράγματα.

Συνολικά έγιναν πολλές κινήσεις με βασικό μέλημα να βρεθεί η ομάδα στην οκτάδα και μετά θα κοιτάξει για το καλύτερο δυνατό. Λογικά τις περιπέτειες που είχε πέρσι δεν θα τις έχει, αλλά αυτό θα φανεί στο τάραφλεξ γιατί και πέρσι κανείς δεν περίμενε πως με τέτοιο ρόστερ θα πάλευε για την σωτηρία του.

Το πάρε-δώσε

Ήρθαν

- Ντμίτρο Ντολγκοπόλοφ (πασαδόρος)

- Φώτης Γεωργούντζος (πασαδόρος)

- Κέισι Σχάουτεν (διαγώνιος)

- Άγγελος Κανάσαρος (ακραίος)

- Κάμντεν Τζιάννι (ακραίος)

- Ραφαήλ Κουμεντάκης (ακραίος)

- Αλέξανδρος Δανιήλ (κεντρικός)

- Γιόζεφ Πόλακ (κεντρικός)

- Νίκος Βελλίνης (κεντρικός)

- Πίρσον Εσένκο (κεντρικός)

- Γρηγόρης Κοντοστάθης (λίμπερο)

- Νίκος Καούνης (λίμπερο)

Έφυγαν

- Γιώργος Κανελλόπουλος (πασαδόρος)

- Άντριγια Βιλιμάνοβιτς (πασαδόρος)

- Χέρμανς Έγκλεσκαλνς (διαγώνιος)

- Μπόζινταρ Βουτσίσεβιτς (διαγώνιος)

- Γίρι Κόβαρ (ακραίος)

- Μάαρτεν Φαν Γκάρντερεν (ακραίος)

- Παναγιώτης Παπαδόπουλος (ακραίος)

- Δημήτρης Νανόπουλος (ακραίος)

- Μιλτιάδης Τσαρκάτογλου (κεντρικός)

- Δημήτρης Χαραλαμπίδης (κεντρικός)

- Νίκος Μελλές (κεντρικός)

- Απόστολος Αρμενάκης (κεντρικός)

- Νικήτας Εφραιμίδης (λίμπερο)

- Αναστάσιος Σωνάκης (λίμπερο)

Εκτίμηση: 8-10

Το ρόστερ του Φλοίσβου

Φοίνικας Σύρου: Να επιστρέψει στο προσκήνιο

Ο Φοίνικας Σύρου για πολλά χρόνια πρωταγωνιστούσε και διεκδικούσε τίτλους. Τα τελευταία ωστόσο περνάει μια κρίση με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά όπου και βρέθηκε μια ανάσα από τον υποβιβασμό. Το πάθημα αυτό φαίνεται να έχει γίνει μάθημα στους νησιώτες που φέτος έκαναν κινήσεις με στόχο την εύκολη παραμονή και την είσοδο στην οκτάδα. Με τον Άκη Χατζηαντωνίου στον πάγκο η αισιοδοξία έχει κάνει και πάλι την εμφάνισή της, παρότι η χρονιά ξεκινάει με την δυσκολία του ότι η έδρα στην Ερμούπολη δεν θα έχει φτιαχτεί ακόμα.

Μεγάλη κίνηση η απόκτηση του Ιταλού διαγώνιου, Γκαμπριέλε Νέλι, αλλά φυσικά και του Φινλανδού κεντρικού, Μίικα Χαπανιέμι που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική του ομάδα στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συνολικά οι «πειρατές» έχουν ανέβει επίπεδο όσον αφορά το ρόστερ και μένει αυτό να φανεί και στο τάραφλεξ. Αν φανεί μπορεί και η είσοδος στην οκτάδα να μην είναι το μόνο που θα καταφέρουν.

Το πάρε - δώσε

Ήρθαν

- Γκαμπριέλε Νέλι (διαγώνιος)

- Φραγκίσκος Ρηγούτσος (λίμπερο)

- Σωτήρης Συναδινός (λίμπερο)

- Σαμουίλ Βαλτσίνοφ (ακραίος)

- Λιούμποσλαβ Τελκίισκι (πασαδόρος)

- Νικόντεμους Μάγιερ (κεντρικός)

- Βασίλης Κονίδης (ακραίος)

- Μίικα Χααπανιέμι (κεντρικός)

- Σπύρος Χάκας (ακραίος)

- Αλέξανδρος Ιντρισλάρι (διαγώνιος)

Έφυγαν

- Τομά Νεβό (πασαδόρος)

- Νίκος Μήλης (διαγώνιος)

- Μπραμ Βαν Ντεν Ντρις (διαγώνιος)

- Ευάγγελος Ρούσος (ακραίος)

- Βασίλης Κωστόπουλος (ακραίος)

- Νταβίντ Μέχιτς (ακραίος)

- Σωτήρης Σιαπάνης (ακραίος)

- Ρενάν Μικελούτσι (κεντρικός)

- Πέτρος Αναγνώστου (κεντρικός)

- Αντώνης Μπουράκης (λίμπερο)

Εκτίμηση: 7-9

Το ρόστερ του Φοίνικα

Ρέθυμνο: Ο μοναδικός στόχος η σωτηρία

Μετά από χρόνια το Ρέθυμνο επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία και πλέον η Κρήτη θα έχει δύο εκπροσώπους. Οι Ρεθυμνιώτες θέλουν φυσικά να παραμείνουν στην κατηγορία και θα παλέψουν πολύ για να το πετύχουν, αλλά αυτό μόνο εύκολο δεν δείχνει, ειδικά σε ένα πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα με 12 ομάδες όπως είναι το φετινό. Στον πάγκο τους θα βρίσκεται ο Αργεντινός, Τόμας Γκαλιμπέρτι και επιθετικά θα στηριχθεί στον Βραζιλιάνο ακραίου, Γιόνατας Καρντόσο, στον Αργεντινό διαγώνιο, Χουάν Γκαμπριέλ Μπαρέρα και τον Πολωνό ακραίο Μπαρτόσζ Πιέτροτσουκ.

Ο κόσμος του Ρεθύμνου περιμένει να δει και πάλι την ομάδα του στην μεγάλη κατηγορία και να την βοηθήσει να μείνει στην κατηγορία. Όλοι ξέρουν πως αυτό είναι δύσκολο, αλλά δεδομένα θα προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις να το πετύχουν.

Το πάρε-δώσε

Ήρθαν

- Γιόνατας Καρντόσο (Ακραίος)

- Μπαρτόσζ Πιέτροτσουκ (Ακραίος)

- Νίκος Παχάκης (Ακραίος)

- Χουάν Γκάμπριελ Μπαρέρα (Διαγώνιος)

- Τόμας Μουρτάγκ Γκάγκο (Κεντρικός)

- Νίκολας Ολντάνι (Κεντρικός)

- Βασίλης Μανωλάκης (Κεντρικός)

- Εμμανουήλς Παχιαδάκης (Λίμπερο)

- Σπύρος Απλαδάς (Λίμπερο)

Έφυγαν

- Γκέστε Μπιάνκι (Διαγώνιος)

- Κώνσταντίνος Καλαϊτζιδάκης (Διαγώνιος)

- Οδυσσέας Σαββίδης (Ακραίος)

- Γιώργος Τζανιδάκης (Ακραίος)

- Κέβιν Σούλε (Ακραίος)

- Εμμανουήλ Παρασκευόπουλος (Ακραίος)

- Εντουάρντο Ράμος Πέρεζ (Κεντρικός Μπλοκέρ)

- Γιάννης Ντουντουλάκης (Ακραίος)

- Νίκος Χριστόφας (Κεντρικός Μπλοκέρ)

- Νικόλαος Καψαλάκης (Λίμπερο)

- Γιάννης Κοσμάς (Λίμπερο)

Εκτίμηση: 10-12

Το ρόστερ του Ρεθύμνου

Άρης: Να νικήσει και τα προβλήματα για να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία

Αρχικά και μόνο που θα κατέβει να αγωνιστεί κανονικά στην Novibet Volley League είναι μεγάλη επιτυχία για τον Άρη αν σκεφτούμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η ομάδα. Με τον Γιάννη Μέλκα στον πάγκο θα παλέψει για να παραμείνει στην κατηγορία, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι. Και οι «κίτρινοι» θα στηρίξουν πολλά στον κόσμο τους και στην Μίκρα που λογικά θα είναι μια από τις πιο δυνατές έδρες στο πρωτάθλημα.

Το έργο όπως αναφέραμε είναι εξαιρετικά δύσκολο και αν καταφέρουν να μείνουν με τόσα προβλήματα που έχουν περάσει θα μιλάμε για μια τεράστια, όχι απλά μεγάλη, επιτυχία.

Το πάρε - δώσε

Ήρθαν

- Ζουλιέν Βινκελμύλερ (διαγώνιος)

- Πάβελ Κουκλίνσκι (ακραίος)

- Ραφαήλ-Γεώργιος Σεμερτζίδης (πασαδόρος)

- Ναπολέων Φραγκουλίδης (διαγώνιος)

- Μέικον Μορέιρα (κεντρικός)

- Γιώργος Παπαγεωργίου (κεντρικός)

- Ισμαΐλ Μοάλα (ακραίος)

- Κρασίμιρ Άνγκελοφ (ακραίος)

- Λεό Μέγιερ (πασαδόρος)

- Αντώνης Μπουράκης (λίμπερο)

Έφυγαν

- Μηνάς Αραπάκης (πασαδόρος)

- Δημήτρης Σιδηρόπουλος (πασαδόρος)

- Μάριο Πέτκοφ (διαγώνιος)

- Μπόγιαν Γιορντάνοφ (διαγώνιος)

- Βασίλης Μούχλιας (ακραίος)

- Λάμπρος Κρομύδας (ακραίος)

- Νικόλαος Παχάκης (ακραίος)

- Μαουρίσιο Βιέιτο (ακραίος)

- Κρίστιαν Σίφερ (ακραίος)

- Αθανάσιος Κεσεσίδης (κεντρικός)

- Γεράσιμος Κανέλλος (κεντρικός)

- Ραφαήλ Κουκουρώνας (κεντρικός)

- Απόστολος Παλαιοχωρινός (λίμπερο)

- Βαγγέλης Κουτσονίκας (λίμπερο)

Εκτίμηση: 10-12

Το ρόστερ του Άρη