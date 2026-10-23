Οι δυο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ συνεχίζουν με θεραπείες, είναι εκτός από τον αγώνα με τον ΟΦΗ και θα προσπαθήσουν να προλάβουν τον αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΚ .

Μια προπόνηση απομένει για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τον Αλέσιο Λίσι να καταστρώνει τα πλάνα του γνωρίζοντας πως δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο σημαντικές μονάδες. Ο λόγος για τους Δημήτρη Πέλκα και Τομ Λουσέ, οι οποίοι τέθηκαν οριστικά εκτός μάχης. Αμφότεροι ακολούθησαν και στη σημερινή (23/10) προπόνηση πρόγραμμα θεραπείας και ατομικό στο γυμναστήριο, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζονται οριστικά και αμετάκλητα για το ταξίδι στην Κρήτη.

Στον αντίποδα, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την πλευρά του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός ανέβασε ρυθμούς και συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης της Παρασκευής, δείχνοντας ότι είναι πλέον πολύ κοντά στην επανένταξη του στο κανονικό πρόγραμμα των συμπαικτών του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία ήταν αφιερωμένο στη τακτική και τη λεπτομέρεια. Μετά την καθιερωμένη προθέρμανση και τα παιχνίδια κατοχής (rondo), το τεχνικό τιμ έριξε το βάρος στη δουλειά στις στατικές φάσεις —ένα κομμάτι που θεωρείται κομβικό για τις απαιτήσεις του αγώνα στο Ηράκλειο.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα ολοκληρωθεί το πρωί του Σαββάτου (24/10) με την τελευταία προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Αμέσως μετά θα ανακοινωθεί η αποστολή, ενώ το απόγευμα η ομάδα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για την Κρήτη.