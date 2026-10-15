Superleague: Πρόστιμα σε ΟΦΗ, ΑΕΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης και Ολυμπιακό
Χρηματικές ποινές επιβλήθηκαν σε πέντε ομάδες της Super League για παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου αφορούν τους ΟΦΗ, ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης, με τα συνολικά ποσά των προστίμων να διαμορφώνονται διαφορετικά ανά περίπτωση.
Οι Κρητικοί είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το μεγαλύτερο πρόστιμο, με την τιμωρία τους να αγγίζει τα 50.000 ευρώ, ωστόσο γλίτωσαν την τιμωρία έδρας. Η αμέσως επόμενη μεγαλύτερη ποινή επιβλήθηκε στους Πειραιώτες, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο αξίας 6.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι της Κυριακής (11/10) απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά οι ποινές που ανακοίνωσε η Super League:
Στην ΠΑΕ ΟΦΗ: Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦΗ τη χρηματική ποινή των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 4 περ. β’, εδ. β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός: Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ.
Στον Αστέρα AKTOR: Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. a΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
Στην ΠΑΕ ΑΕΚ: Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.
Στην ΠΑΕ Άρης: Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. a΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
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