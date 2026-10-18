Λίσι: «Δείξαμε χαρακτήρα και νικήσαμε σε ένα χαοτικό ματς»

Οι ατάκες του Αλέσιο Λίσι για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή.

Ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε στον χαρακτήρα που έβγαλαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ηρακλή. Ο Ιταλός τεχνικός είπε μεταξύ άλλων:

«Οι παίκτες είχαν μεγάλη πίεση μετά την ήττα από την Καλαμάτα κι όσο δεν σκόραραν η νευρικότητα αυξανόταν.

Μετά το γκολ που δεχθήκαμε βγάλαμε αντίδραση, δείξαμε χαρακτήρα και πήραμε τη νίκη σε ένα χαοτικό ματς. Δεν μπορώ να πω ότι παίξαμε φανταστικό ποδόσφαιρο απέναντι σε μία σκληρή άμυνα, σε μία ομάδα που δεν είναι εύκολο να τη διασπάσεις.

Είδα την αντίδραση που περίμενα στην αρχή και στη συνέχεια όταν κάναμε την ανατροπή».

Για το αν σκέφτεται να παίξει από την αρχή με δύο φορ, τους Μπάνζα και Εντιαγέ, ο Λίσι απάντησε: «Σίγουρα, πρέπει να είμαστε ικανοί να παίξουμε με δύο φορ. Είναι καλοί επιθετικοί και οι δύο. Αν καταφέρουμε να το πράξουμε θα είμαστε πολύ επικίνδυνοι για τον αντίπαλο».

Για τα λάθη στην άμυνα και τον Ζίβκοβιτς που είχε δύο ασίστ: «Είναι προφανές ότι πρέπει να αμυνθούμε με μεγαλύτερη ισορροπία. Σε κάποια σημεία κλειδιά του ματς ειδικότερα. Σε πολλές φάσεις του αγώνα όταν προσπαθούμε να πιέσουμε κάνουμε λάθος πάσες και ο αντίπαλος φτάνει στην περιοχή μας. Πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό. Ο Ζίβκοβιτς είναι ένας φανταστικός παίκτης, πολύ σημαντικός για την ομάδα. Για ένα ακόμα ματς έδειξε πολλά πράγματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό».

Για το 4-4-2: «Δεν μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Όταν γίνεται το ματς υπάρχουν πολλά εκατοντάδες συστήματα και πρέπει να βρούμε αυτό που ταιριάζει σε μας. Πρέπει να βρούμε ισορροπία».