Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη (27/10), ενώ Πέλκας και Λουσέ συνεχίζουν τη θεραπεία τους ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ.

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Τετάρτης (28/10) απέναντι στην ΑΕΚ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας (26/10) στις προπονήσεις, αφήνοντας πίσω του την ήττα από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι στο Ηράκλειο με ενοχλήσεις. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος και να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του.

Την ίδια ώρα, Δημήτρης Πέλκας και Τομ Λουσέ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας και ασκήσεις στο γυμναστήριο, χωρίς να συμμετάσχουν στο κανονικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή τους στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ παραμένει αμφίβολη.

Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί απέναντι στον ΟΦΗ έκαναν αποθεραπεία και αποκατάσταση στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στην κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας, ολοκληρώνοντας με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί την Τρίτη (27/10) το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρία, οπότε αναμένονται περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση των τραυματιών.