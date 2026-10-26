Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλεξάντερ Στανόγεβιτς, πήρε τη θέση της τεχνικής ηγεσίας της Παρτιζάν, του πρώην προπονητή του Ατρομήτου, Σάσα Ίλιτς.

Η Παρτιζαν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Σάσα Ίλιτς, που έχει υπάρξει στον πάγκο του Ατρομήτου τη σεζόν 2023/2024. Λόγω της κακής εμφάνισης που έκανε η ομάδα στο πρωτάθλημα, με αποκορύφωμα την εντός έδρας ήττα από τη Τσουκαρίτσκι με 2-0, πάρθηκε η απόφαση για την αντικατάσταση του προπονητή.

Τα ηνία πλέον αναλαμβάνει ο Αλεξάντερ Στανόγεβιτς, με τον πάγκο της Παρτιζάν να συνεχίζει να έχει ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο νέος τεχνικός των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, έχει περάσει από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ για μικρό χρονικό διάστημα το 2017.

Βασικός στόχος του νέου προπονητή είναι να «ξεκολλήσει» την ομάδα από την 10η θέση και να την δει να πετυχαίνει όσα κατάφερε όταν είχε ξανά υπάρξει στον πάγκο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρτιζάν:

«Ο Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς επιστρέφει στη Χούμσκα!

Ο προπονητής που κατέκτησε τρόπαια με τους «ασπρόμαυρους», οδήγησε την Παρτίζαν στο Champions League και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου, αναλαμβάνει ξανά τη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Στανόγεβιτς υπέγραψε με τον σύλλογο συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, με οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη μία σεζόν.

Για τον δημοφιλή «Σάλε», αυτή θα είναι η τέταρτη θητεία του στον πάγκο της Παρτίζαν. Είχε προηγουμένως καθοδηγήσει την ομάδα από το 2010 έως το 2012, από το 2020 έως το 2022, καθώς και κατά τη διάρκεια του 2024.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Στανόγεβιτς κατέκτησε με την Παρτίζαν δύο πρωταθλήματα Σερβίας και ένα Κύπελλο Σερβίας, ενώ το 2010 οδήγησε τους «ασπρόμαυρους» στην πρόκριση στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League.

Η FK Παρτίζαν εύχεται στον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς κάθε επιτυχία για την επόμενη περίοδο, με κοινό στόχο τη σταθεροποίηση της πρώτης ομάδας, τη βελτίωση της ποιότητας του παιχνιδιού και την επίτευξη αποτελεσμάτων αντάξιων των φιλοδοξιών του συλλόγου.

Καλώς επέστρεψες στη Χούμσκα, Σάλε!»