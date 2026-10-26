ΠΑΟΚ: Τρεις ήττες σε οκτώ ματς έπειτα από 15 χρόνια
Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, τη στιγμή που αποχαιρέτησε νωρίς και την Ευρώπη.
Με έναν νεαρό τεχνικό στον πάγκο, τον Ιταλό Αλέσιο Λίσι, ο Δικέφαλος μετράει 3 ήττες σε 8 αγωνιστικές και για να δούμε ξανά τόσο αρνητική επίδοση, σε ό,τι αφορά τις ήττες κι όχι τους βαθμούς, πρέπει να γυρίσουμε 15 χρόνια πίσω.
Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα 15 βαθμούς με 5 νίκες και 3 ήττες και βρίσκεται στο -6 από την κορυφή. Τους ίδιους βαθμούς, 15 σε 8 αγώνες, είχε και την περίοδο 2022-23 με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, όπως και τη σεζόν 2017-18, στην πρώτη χρονιά του Ρουμάνου στον ασπρόμαυρο πάγκο, όταν και διαδέχθηκε τον Αύγουστο του 2017, τον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς.
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Αλλά και τις δύο φορές ο ΠΑΟΚ είχε μία ήττα κι έχανε βαθμούς με τις ισοπαλίες. Είχε απολογισμό 4-3-1 και τις δύο σεζόν. Στους 14 βαθμούς αντίθετα, ήταν τη σεζόν 2015-16 με τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο και την περίοδο 2016-17 με τον Βλάνταν Ίβιτς στον πάγκο. Απολογισμός 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.
Για να δούμε 3 ήττες στις 8 αγωνιστικές θα χρειαστεί να γυρίσουμε στη σεζόν 2011-12, όταν στον πάγκο ήταν ο Λάζλο Μπόλονι. Ο ΠΑΟΚ τότε ηττήθηκε 2-1 από τον Εργοτέλη στην Κρήτη, όπως τώρα από τον ΟΦΗ. Με το ίδιο σκορ στο Παγκρήτιο! Έχασε 2-1 εκτός το ντέρμπι από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και 3-1 στην Τούμπα από τον Παναθηναϊκό. Όπως έχασε με το ίδιο σκορ από την Καλαμάτα στο γήπεδό του... Ήταν 30/10/11 όταν ο ΠΑΟΚ έχανε από το τριφύλλι 3-1 στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική. Από τον ΟΦΗ ηττήθηκε στις 25/10/26, δηλαδή έπειτα από 15 χρόνια κατέγραψε 3 ήττες σε 8 ματς.
Εκείνη τη σεζόν ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και στις 6/11/11 για την 9η αγωνιστική! Με 1-0 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Σύμπτωση; Τώρα 9η αγωνιστική παίζει με τον Αστέρα, αλλά στην Τούμπα...
Την προηγούμενη περίοδο 2010-11, ο ΠΑΟΚ είχε πάλι τρεις ήττες στις πρώτες 8 αγωνιστικές. Και οι τρεις συνεχόμενες. Από Ξάνθη εκτός με 1-0, από Άρη εντός με 1-0 και με Παναθηναϊκό εκτός, επίσης με 1-0. Στον πάγκο ήταν ο Παύλος Δερμιτζάκης και τον διαδέχθηκε μετά την τρίτη σερί ήττα ο Μάκης Χάβος.
Γίνεται αντιληπτό φυσικά ότι είναι η πρώτη φορά επί εποχής Ιβάν Σαββίδη, που ο ΠΑΟΚ έχει 3 ήττες στις πρώτες 8 αγωνιστικές και βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, όπου καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις.
Αναλυτικά ο απολογισμός του ΠΑΟΚ τις πρώτες 8 αγωνιστικές από το 2010 κι έπειτα:
ΣΕΖ. Ν.-Ι.-Η.
2026-27 5-0-3
2025-26 6-2-0
2024-25 5-2-1
2023-24 5-2-1
2022-23 4-3-1
2021-22 5-1-2
2020-21 4-4-0
2019-20 6-2-0
2018-19 8-0-0
2017-18 4-3-1
2016-17 4-2-2
2015-16 4-2-2
2014-15 7-1-0
2013-14 6-1-1
2012-13 5-2-1
2011-12 3-2-3
2010-11 3-2-3
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