Δείτε τα τρία γκολ, τις αμφισβητούμενες φάσεις και τα highlights από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή, στο ντέρμπι της Τούμπας.

«Ροντεό» στο πρώτο ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή ύστερα από 9 χρόνια. Ο Ημίθεος προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως οι Ασπρόμαυροι έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη με 2-1, σε ματς που σήκωσε αρκετή συζήτηση για τις διαιτητικές αποφάσεις του Βασίλη Φωτιά.

Στο 49' ο Σόρια έκλεψε την μπάλα από τον Γιαννούλη και έκανε το γύρισμα στον Μαρκές που πλάσαρε εύστοχα τον Μοναστηρλή. Στο 59' ο ίδιος παίκτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουκούλα ο Φωτιάς ακύρωσε το γκολ για φάουλ στον Κένι.

Δευτερόλεπτα μετά το ακυρωθέν γκολ η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ισοφάρισε με κεφαλιά έπειτα από υπέροχη σέντρα του Ζϊβκοβιτς. Στο 76' ο ρεφ του ματς έδωσε πέναλτι για ανατροπή του Εντιαγέ από τον Αθανασιάδη, όμως έπειτα από νέα παρέμβαση του VAR η απόφαση ανακλήθηκε, καθώς είχε προηγηθεί οφσάιντ.

Στο 84' ο Νανού με δυνατό σουτ εκτός περιοχή νίκησε τον Μοναστηρλή, όμως έπειτα από τρίτο on-field review ο Φωτιάς έδωσε φάουλ υπέρ του Ζαφείρη σε μαρκάρισμα του Ρος, ο οποίος μάλιστα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, σε φάση που οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι.

Από την εκτέλεση του συγκεκριμένου φάουλ από τον Ζίβκοβιτς ο Μιχαηλίδης με κεφαλιά έκανε το 2-1 και «υπέγραψε» την ανατροπή του ΠΑΟΚ.

Τα highlights του ΠΑΟΚ - Ηρακλής