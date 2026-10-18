Ο Πραξιτέλης Βούρος άφησε αιχμές μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Πραξιτέλης Βούρος μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όπου ο Ηρακλής ηττήθηκε 2-1 δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Ο στόπερ του «γηραιού» άφησε αιχμές για τη διαιτησία και τόνισε ότι ο ίδιος θέλει ένα τοπικό ντέρμπι να το κερδίζει δίκαια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βούρος: «Είχαμε διακυμάνσεις, γκολ που ακυρώθηκαν. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις διαιτητικές αποφάσεις. Δίνουμε αξία σε λάθος άτομα. Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου και την πρσπάθεια που κάναμε.

Κάθε φορά να κάθομαι να λέω τα ίδια πράγματα. Το να λέω εγώ ή κάποιος από τον Ηρακλή τα ίδια πράγματα δεν έχει νόημα.

Στα τελευταία λεπτά όλοι οι παίκτες ήταν νευριασμένοι, είναι λογικό. Ένα τοπικό ντέρμπι θέλω να το κερδίσω δίκαια, ειδικά τον προσωπικό μου αντίπαλο στην πόλη για να βγω στον δρόμο περήφανος».