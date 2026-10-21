Ο Τομ Λουσέ δεν προπονήθηκε λόγω επιβάρυνσης στους δικεφάλους, με τις εξετάσεις του να είναι καθαρές. Τα νεότερα από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ΟΦΗ.

Με τρία ονόματα στο ιατρικό δελτίο συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την κυριακάτικη (25/10) αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Ο Τομ Λουσέ έμεινε προληπτικά εκτός της προπόνησης της Τετάρτης (21/10), καθώς παρουσίασε επιβάρυνση στους δικεφάλους μετά το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Οι εξετάσεις του ήταν καθαρές και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε τη θεραπεία του, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αλέσιο Λίσι έδωσε έμφαση στην επιθετική ανάπτυξη και στις μεταβάσεις. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, ακολούθησαν ασκήσεις τριών εναντίον τριών και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων σε μικρό χώρο.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (22/10) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.