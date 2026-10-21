Η παγκόσμια κατάταξη του CIES πιστοποιεί το επιπέδο δουλειάς στις ακαδημίες του που τροφοδοτούν με ποδοσφαιριστες τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όχι μόνο

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, το CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών) δημοσίευσε την ετήσια παγκόσμια έρευνά του για τους κορυφαίους συλλόγους παραγωγής και ανάδειξης ποδοσφαιριστών. Τα αποτελέσματα του Οκτωβρίου 2026 επιβεβαιώνουν με τον πιο επίσημο τρόπο αυτό που αποδεικνύεται καθημερινά στο χόρτο: ο ΠΑΟΚ διαθέτει το κορυφαίο και πιο αποδοτικό ποδοσφαιρικό «εργοστάσιο» στην Ελλάδα.

Η μελέτη του CIES δεν συνυπολογίζει απλά τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που έχει βγάλει κάθε ακαδημία (παικτών που αγωνίστηκαν τουλάχιστον 3 χρόνια στην ομάδα μεταξύ 15 και 21 ετών). Χρησιμοποιεί έναν σύνθετο δείκτη εκπαίδευσης (training index), στον οποίο προσμετρώνται το ανταγωνιστικό επίπεδο των πρωταθλημάτων που αγωνίζονται οι παίκτες, ο χρόνος συμμετοχής τους τον τελευταίο χρόνο, αλλά και η ηλικία τους —με τη ζυγαριά να γέρνει υπέρ των νεότερων.

Οι αριθμοί της ασπρόμαυρης υπεροχής



Στον παγκόσμιο χάρτη των 49 ανώτερων κατηγοριών που εξετάστηκαν, ο ΠΑΟΚ καταγράφει δείκτη εκπαίδευσης 32.4, έχοντας συνολικά 32 ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα του να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο μέσος όρος ηλικίας των αποφοίτων της ακαδημίας του Δικεφάλου βρίσκεται στα 25,6 έτη, με το μέσο όρο συμμετοχής τους τα 1583 λεπτά. Αριθμοί που αποδεικνύουν πως οι παίκτες της Μεσημβρίας δεν στελεχώνουν απλά ρόστερ, αλλά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο όπου κι αν αγωνίζονται.

Η σφραγίδα στα μεγάλα πρωταθλήματα



Η ουσία της δουλειάς που γίνεται στις υποδομές αποτυπώνεται στην παρουσία των αποφοίτων του ΠΑΟΚ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Παίκτες όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο Χρήστος Τζόλης και ο Στέφανος Τζήμας αποτελούν τη ζωντανή διαφήμιση της δουλειάς του συλλόγου.

Η περίπτωση του Γκουστάβο Βαρέλα

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Γκουστάβο Βαρέλα,γιο το πρώην αμυντικού του Δικέφαλου Φερνάντο. Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου τον θεωρεί προιόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ . Ο νεαρός επιθετικός της Μόντσα, ανήκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, απο τα 11 ως τα θα πραγματοποιεί εντυπωσιακά πράγματα στην Ιταλία, καθώς βρίσκεται ήδη στη 2η θέση του πίνακα των σκόρερ με 6 τέρματα.

Πρόκειται για ακόμα μία απόδειξη πως η επένδυση του ΠΑΟΚ στις υποδομές δεν είναι απλά μια παράλληλη δραστηριότητα, αλλά ο βασικός πυλώνας του προγραμματισμού για την ανάπτυξη του.

Η νέα σελίδα των Ακαδημιών στα social media του Δικεφάλου

Εδώ και λίγες ημέρες έχει δημιουργεί ξεχωριστή σελίδα για τις τμήματα Υποδομής του ΠΑΟΚ στο instagram και παρουσιάζονται σε αυτήν οι παίκτες που αναδείχθηκαν από αυτά και οι ποδοσφαιριστές που σήμερα αγωνιζόνται στις ακαδημίες του Δικεφάλου.