Ηρακλής: Έξαλλος ο Ματσάρι πήγε να φύγει από τον πάγκο μετά το 2-1 του ΠΑΟΚ
Ο έμπειρος προπονητής, Βάλτερ Ματσάρι, έδειχνε έξαλλος στον πάγκο του Ηρακλή για την διαιτησία αλλά και μετά το 1-2 του ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός τεχνικός έκανε κίνηση για να φύγει από την θέση του και οι συνεργάτες του έσπευσαν και τον κράτησαν εκεί. Θυμίζουμε ότι στο ματς της Τούμπας ακυρώθηκαν 2 γκολ στον Γηραιό.
Update: Στις τηλεοπτικές δηλώσεις στο NS PRIME πήγε για δηλώσεις ο βοηθός του Ματσάρι τονίζοντας ότι τέτοιο πράγμα δεν το είχε δει ποτέ ξανά ο συγκεκριμένος και πολύπειρος προπονητής και ότι είναι έτοιμος να γυρίσει στο σπίτι του στην Ιταλία.
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