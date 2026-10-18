Ο Ιταλός προπονητής της ομάδας του Ηρακλή πήγε να φύγει από τον πάγκο του έπειτα από το 2-1 του ΠΑΟΚ και τον συγκράτησαν οι συνεργάτες του.

Ο έμπειρος προπονητής, Βάλτερ Ματσάρι, έδειχνε έξαλλος στον πάγκο του Ηρακλή για την διαιτησία αλλά και μετά το 1-2 του ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός τεχνικός έκανε κίνηση για να φύγει από την θέση του και οι συνεργάτες του έσπευσαν και τον κράτησαν εκεί. Θυμίζουμε ότι στο ματς της Τούμπας ακυρώθηκαν 2 γκολ στον Γηραιό.

Update: Στις τηλεοπτικές δηλώσεις στο NS PRIME πήγε για δηλώσεις ο βοηθός του Ματσάρι τονίζοντας ότι τέτοιο πράγμα δεν το είχε δει ποτέ ξανά ο συγκεκριμένος και πολύπειρος προπονητής και ότι είναι έτοιμος να γυρίσει στο σπίτι του στην Ιταλία.