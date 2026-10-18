Λέτο: «Δεν ξέρω αν εις βάρος άλλων ομάδων θα δινόταν επανάληψη στο πέναλτι»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Κηφισιάς Tutu Deals, Σεμπάστιαν Λέτο, μετά την ήττα από τον Άρη στη Λεωφόρο.

Η Κηφισιά Tutu Deals ήταν παραπάνω από ανταγωνιστική στον αγώνα με τον Άρη στη Λεωφόρο, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και ηττήθηκε με 2-1. Ο τεχνικός του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην Magenta TV μετά το ματς και στάθηκε στην επανάληψη που δόθηκε στο πέναλτι.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Ευχαριστώ πολύ τον προπονητή του Άρη. Ήμασταν πολύ καλοί, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις. Είναι όμως κάποιες καταστάσεις όπως το πέναλτι που δεν ξέρω αν σε άλλες ομάδες θα έκαναν πράξη το ίδιο.

Είναι ίσως επειδή είμαστε μικρή ομάδα. Σε άλλες ομάδες, μεγαλύτερες, δε νομίζω ότι θα έδιναν αυτά τα φάουλ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρουμε πως να παίζουμε και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο.

Γνωρίζουμε ότι δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες. Είναι πολύ θετικό για εμάς αυτό. Αυτό είναι το "κλειδί". Το σημαντικό είναι να τελειώσουμε τις φάσεις, παίζοντας ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν πήραμε κάτι σήμερα, κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι».