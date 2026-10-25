Το τρένο του ΠΑΟΚ συνεχίζει, ενώ η ΑΕΚ έχασε έδαφος στην 4η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να χαμογελά στην 4η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών, με τον Δικέφαλο του Βορρά να κυριαρχεί απέναντι στην Κηφισιά (5-1)/.

Το σκορ για τις «ασπρόμαυρες» άνοιξε στο 11’ η Γιαννακά, ενώ αέρα δύο τερμάτων έδωσε μόλις τρία λεπτά αργότερα η Γκατσανίτσα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κηφισιά απάντησε, μειώνοντας σε 2-1, όμως η Γκούνη σκόραρε στο 69’, δίνοντας ξανά προβάδισμα ασφαλείας στον ΠΑΟΚ. Δέκα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά της Βαρδαλή να βάλει το όνομά της στη λίστα των σκόρερ.

Η ΑΕΚ μοιράστηκε τους βαθμούς με τον Βόλο, μένοντας στο 1-1 στην εντός έδρας αναμέτρηση. Η Ένωση βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς ήταν πίσω στο σκορ μέχρι και λίγο πριν από το φινάλε. Η Δέσποινα Χατζηνικολάου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 84’ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Στο άλλο ματς της ημέρας, ο Οδυσσέας Μοσχάτου και ο ΟΦΗ κόλλησαν στο μηδέν (0-0), ενώ η Αγία Παρασκευή επικράτησε με 2-1 των Σειρήνων Γρεβενών.Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Αγία Παρασκευή αντέδρασε, με την Τζούρτζεβιτς να σκοράρει στο 30’ και να φέρνει το ματς στα ίσα. Στο 48’, η γηπεδούχος ομάδα πέτυχε και δεύτερο γκολ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Επόμενη αγωνιστική: