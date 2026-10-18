Ο Αρης που προηγήθηκε με το πέναλτι του Μπρούμα, τα βρήκε... σκούρα στην επανάληψη από την Κηφισιά που ισοφάρισε με τον Σαγάλ κι είχε ευκαιρία να πάρει το τρίποντο! Τελικά στο 89' ο Γκάρε βρήκε δίχτυα για τη «μεγάλη απόδραση» (1-2) από τη Λεωφόρο!

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ είχε την τελευταία λέξη στη Λεωφόρο καθώς σκόραρε στο 89’ και ο Άρης επικράτησε με 1-2 της Κηφισιάς στη δεύτερη διαδοχική νίκη του.

Είναι από τις περιπτώσεις όπου… ό, τι συνέβη στο συντριπτικό διάστημα του αγώνα έχει μικρή σημασία. Γι’ αυτό φρόντισε ο Μπενχαμίν Γκαρέ ο οποίος με υπέροχη ενέργεια «λύτρωσε» τον Άρη και του χάρισε τη νίκη με 1-2 σ’ ένα παιχνίδι με τρελό ρυθμό. Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπρούμα καθώς ο Σανγκάλ με αριστοτεχνική εκτέλεση ισοφάρισε αλλά ο Γκαρέ είπε την τελευταία λέξη.

Έτσι έπαιξαν…

Κατευθυνόμενοι από τις καλές εμφανίσεις και νίκες της περασμένης αγωνιστικής, οι δύο προπονητές απέφυγαν τις αλλαγές στα αρχικά σχήματα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέμεινε στο 4-4-2 με τους Καντεβέρε-Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης και τους Μπρούμα-Γκαρέ στα άκρα καθώς Ράσιτς και Χόνγκλα ήταν το δίδυμο στον άξονα. Ίδια παρέμεινε και η αμυντική τετράδα (Πετρίς-Ρίτσαρντς στα άκρα και Φαμπιάνο-Σούταλο στο κέντρο της άμυνας) μπροστά από τον Ρικάρντο Βέλιο.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε μόλις μία αλλαγή με την επιλογή του Αντονίσε αντί του Μπένι. Ο Θεοδωρίδης διατηρήθηκε στην κορυφή, μπροστά από τον Πόμπο, όπως και ο Σαγκάλ στη δεξιά πλευρά με δίδυμο αμυντικών χαφ τους Γιαγκνέ, Ρουγκουνάκη στο 4-2-3-1 της Κηφισιάς. Μάνσο και Αμπάντα ήταν στα αμυντικά άκρα με δίδυμο στόπερ του Φαν Έιμα-Ζολίμπουα.

Η απειλητική Κηφισιά και η επένδυση του Άρη στην πίεση

Με τα σουτ των Γιάγκνε, Αντόνισε η Κηφισιά μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι, προϊόντος του χρόνου όμως ο Άρης βρήκε τις αμυντικές προσαρμογές και αφού επένδυσε στην πίεση, απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα και θα μπορούσε να ήταν πιο ουσιαστικός στο transition παιχνίδι. Είχε σπουδαία στιγμή με τον Μπρούμα στο 16’ σε μια φάση που δημιούργησε ολοκληρωτικά ο Πετρίς αλλά ο Πορτογάλος είχε κακή τοποθέτηση σώματος κι έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά αν και ολομόναχος στο ύψος της μικρής περιοχής. Στο 25’ απείλησε και ο Τίνο Καντεβέρε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Η δεύτερη φορά του Μπρούμα

Ο Άρης δεν επέτρεψε δύο σημαντικούς παίκτες της Κηφισιάς να μπουν στη ροή του αγώνα καθώς Πόμπο και Αντόνισε δεν φάνηκαν καθόλου για τους γηπεδούχους. Στο 26’ ο Μπενχαμίν Γκαρέ σούταρε εκτός περιοχής και το χέρι του Ζολιμπουά (προέκτεινε το σώμα του) και άλλαξε την πορεία της μπάλας. Το πέναλτι καταλογίστηκε, εκτελέστηκε από τον Μπρούμα στο 29’ και ο Ραμίρες απέκρουσε. Ωστόσο, η φάση εξετάστηκε από το VAR (σ. σ. Αντωνίου) με απόφαση επανάληψης της εκτέλεσης καθώς ο Αντόνισε – ο οποίος έδιωξε και την μπάλα – ήταν εντός περιοχής. Στη δεύτερη φορά, ο Μπρούμα εκτέλεσε καλύτερα κι έκανε το 0-1 (32’). Έως το τέλος του ημιχρόνου οι δύο ομάδες είχαν από μία φάση. Η Κηφισιά με την απευθείας εκτέλεση του Σαγκάλ όπου ο Θεοδωρίδης δεν πρόλαβε να κάνει επαφή με την μπάλα και στο 45+2 ο Άρης με τον Καντεβέρε ο οποίος μάλλον δεν έκανε αυτό που είχε στο μυαλό του στέλνοντας την μπάλα πάνω στον Ραμίρες.

Η αριστοτεχνική εκτέλεση Σαγκάλ

Στον γρήγορο ρυθμό που είχε το παιχνίδι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Κηφισιά ήταν και πάλι πιο απειλητική καθώς για τον Άρη, Καντεβέρε και Κουαμέ πέταξαν στα σκουπίδια 2-3 προϋποθέσεις για τον Άρη ενώ η μεσαία γραμμή παρέμεινε δυσλειτουργική.

Ο Σαγκάλ ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου και το επιβεβαίωσε με την αριστοτεχνική εκτέλεση στο 53’ (1-1) σε μία φάση όπου ο Βέλιο ήταν έξω από την εστία του και ο Ράσιτς δεν πήγε πάνω στην μπάλα έχοντας στο μυαλό του την αφύλαχτη αριστερή πλευρά της άμυνας. Μάλιστα οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Μάντσο δύο λεπτά αργότερα όπου η επαφή του Βέλιο αποδείχθηκε σωτήρια για τον Άρη.

Στο 69’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία με τον Κουαμέ ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στους δύο ελεύθερους συμπαίκτες του και με εξουδετερωμένο τον Ραμίρες. Η παρέμβαση του Βαν Άιμα ήταν σωτήρια όπως κι αυτή του Βέλιο ένα λεπτό αργότερα σε σουτ του Θεοδωρίδη εντός περιοχής. Οι πρώτες παρεμβάσεις των προπονητών ήρθαν σ’ ένα σημείο όπου ο ρυθμός του αγώνα άρχισε να μειώνεται. Μπαίνοντας στο 80ο λεπτό ο Άρης απείλησε με μια κεφαλιά του Κουαμέ και η Κηφισιά μ’ ένα σουτ του Κυριόπουλου.

Ο Γκαρέ «λύτρωσε» τον Άρη

Κι εκεί που όλα έδειχναν… ισοπαλία ήρθε η φάση του 89ου λεπτού σε μια φάση η οποία ξεκίνησε από την καλή ενέργεια του Ράφα Μιρ και κατέληξε στα πόδια του Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Αργεντίνος έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής και αφού απέφυγε με προσποίηση τον αντίπαλό του εκτέλεσε τον Άρη για το 1-2 (89’). Η τελευταία στιγμή του αγώνα ήταν ένα γυριστό σουτ του Ρουγκουνάκη όπου η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.



Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Σεμπάστιαν Λέτο, Αντόνισε, Φαν Άιμα (Κηφισιά), Σούταλο, Γκαρέ, Φαμπιάνο (Άρης)

MVP: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, προφανώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ ο οποίος έκρινε το παιχνίδι.



Στο ύψος τους: Δεν ήταν μόνο η αριστοτεχνική εκτέλεση του Σαγκάλ στο γκολ της ισοφάρισης αλλά συνολικά στο παιχνίδι ήταν ο μόνιμος προβληματισμός για την άμυνα του Άρη. Γιαγκνέ και Μάνσο ανέβηκαν στο δεύτερο ημίχρονο όπως ο Πόμπο μετά το μέτριο πρώτο μέρος. Για τον Άρη, οι δύο στόπερ του Άρη και ο Πετρίς.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Λίγα πράγματα από Πόμπο και Αντονίσε αν και ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος. Κακό παιχνίδι για τον Ράσιτς για τον Άρη.

Η «γκάφα»: Αυτή του Αντόνισε ο οποίος μπήκε νωρίς στην περιοχή στην εκτέλεση του πέναντι και οδήγησε στην επανάληψη.

Το «στραγάλι»: Σωστός ο καταλογισμός του πέναλτι στη φάση του 29ου λεπτού από τον Ντάουλα αλλά και η απόφασης επανάληψης της εκτέλεσης καθώς ο Ραμίρεζ δεν έκανε κάτι αντικακανονικό αλλά ο Αντόνισε μπήκε στην περιοχή πριν την εκτέλεση κι έδιωξε και την μπάλα.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης πήρε τη νίκη χάρη στον Μπενχαμίν Γκαρέ και το γκολ του στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Οι «κίτρινοι» θα μπορούσαν να είχαν διευρύνει το προβάδισμά του (μετά το 0-1 του πρώτου μέρους) στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο γρήγορος ρυθμός του δεύτερου μέρους ευνόησε την Κηφισιά η οποία βρήκε την ισοφάριση και 2-3 καλές στιγμές. Τελικώς ο Άρης είπε την τελευταία λέξη.

Οι συνθέσεις:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπούα, Bαν Άιμα, Αμπάντα, Γιαγκνέ, Ρουγκουνάκης, Πόμπο (84’ Μπένι), Σαγκάλ (73’ Κυριόπουλος), Αντόνισε (84’ Ζέρσον Σόουζα), Θεοδωρίδης (73’ Χριστόπουλος).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράσιτς, Χόνγκλα, Μπρούμα (72’ Μπουσαΐντ), Καντεβέρε (72’ Μιρ), Γκαρέ (90+ Φαντιγκά), Κουαμέ (90+ Γένσεν).