Κηφισιά Tutu Deals - Άρης: Ο λόγος που δόθηκε επανήληψη στο πέναλτι του Μπρούμα
Ο Άρης πήρε προβάδισμα στον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο. Ο Μπρούμα ευστόχησε σε πέναλτι με τη... δεύτερη, με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων να διαμαρτύρεται για την επανάληψη που δόθηκε στην εκτέλεση από την άσπρη βούλα.
Στο 26ο λεπτό ο Γκαρέ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα στο απλωμένο χέρι του Ζολιμπουά και ο Φώτης Νταούλας έδωσε πέναλτι. Ο Μπρούμα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Ραμίρεζ έπεσε σωστά και απέκρουσε.
Μετά από εξέταση της φάσης για περίπου 2 λεπτά η VAR Ελένη Αντωνίου ενημέρωσε τον διαιτητή πως πρέπει να δοθεί επανάληψη και ο Μπρούμα αυτή τη φορά κατάφερε να κάνει το 1-0.
Από τον πάγκο της Κηφισιάς Tutu Deals διαμαρτυρήθηκαν γι' αυτήν την απόφαση και από τη διαιτητική ομάδα ενημερώθηκαν πως η επανάληψη δόθηκε επειδή κρίθηκε ότι ο Τζέρεμι Αντόνισε είχε πατήσει νωρίτερα τη γραμμή της περιοχής κι εκείνος απομάκρυνε την μπάλα.
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