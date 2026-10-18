Ο Ζολιμπουά έκανε πέναλτι στην αναμέτρηση της Κηφισιάς Tutu Deals με τον Άρη και ο Μπρούμα σκόραρε με τη... δεύτερη, καθώς δόθηκε επανάληψη, καθώς σύμφωνα με την VAR Ελένη Αντωνίου ο Αντόνισε είχε μπει νωρίτερα.

Ο Άρης πήρε προβάδισμα στον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο. Ο Μπρούμα ευστόχησε σε πέναλτι με τη... δεύτερη, με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων να διαμαρτύρεται για την επανάληψη που δόθηκε στην εκτέλεση από την άσπρη βούλα.

Στο 26ο λεπτό ο Γκαρέ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα στο απλωμένο χέρι του Ζολιμπουά και ο Φώτης Νταούλας έδωσε πέναλτι. Ο Μπρούμα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Ραμίρεζ έπεσε σωστά και απέκρουσε.

Μετά από εξέταση της φάσης για περίπου 2 λεπτά η VAR Ελένη Αντωνίου ενημέρωσε τον διαιτητή πως πρέπει να δοθεί επανάληψη και ο Μπρούμα αυτή τη φορά κατάφερε να κάνει το 1-0.

Από τον πάγκο της Κηφισιάς Tutu Deals διαμαρτυρήθηκαν γι' αυτήν την απόφαση και από τη διαιτητική ομάδα ενημερώθηκαν πως η επανάληψη δόθηκε επειδή κρίθηκε ότι ο Τζέρεμι Αντόνισε είχε πατήσει νωρίτερα τη γραμμή της περιοχής κι εκείνος απομάκρυνε την μπάλα.