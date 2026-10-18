Ταμπόρδα και Αστέρας Aktor πλησίασαν το 3-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος και στο δεύτερο ημίχρονο και σε λίγα δευτερόλεπτα έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ.

Στο 47' ο Σαλάχ-Εντίν έκανε ωραία ενέργεια και γύρισε από αριστερά, η μπάλα κόντραρε κι έφτασε στον Ταμπόρδα (πήρε τη θέση του Λιβάι Γκαρσία στο 46), ο οποίος στη μικρή περιοχή έκανε την κεφαλιά και ο Παπακανέλλος, που επίσης μπήκε στο 46', με κάποιον τρόπο έδιωξε στη γραμμή με τα πόδια.

Στην εξέλιξη του κόρνερ, ο Ντε Φράι εκτέλεσε από κοντά, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Παπαδόπουλο και να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο του Παναθηναϊκού.