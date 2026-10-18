Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor: Ταμπόρδα και Ντε Φράι έχασαν μεγάλες ευκαιρίες
Ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος και στο δεύτερο ημίχρονο και σε λίγα δευτερόλεπτα έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ.
Στο 47' ο Σαλάχ-Εντίν έκανε ωραία ενέργεια και γύρισε από αριστερά, η μπάλα κόντραρε κι έφτασε στον Ταμπόρδα (πήρε τη θέση του Λιβάι Γκαρσία στο 46), ο οποίος στη μικρή περιοχή έκανε την κεφαλιά και ο Παπακανέλλος, που επίσης μπήκε στο 46', με κάποιον τρόπο έδιωξε στη γραμμή με τα πόδια.
Στην εξέλιξη του κόρνερ, ο Ντε Φράι εκτέλεσε από κοντά, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Παπαδόπουλο και να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο του Παναθηναϊκού.
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