Ο Λιβάι Γκαρσία του Παναθηναϊκού τίθεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την ΑΕΚ, την ομάδα με την οποία απογείωσε την καριέρα του.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται (1/11, 19:30-Live από το Gazzetta) στο ΟΑΚΑ στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Superleague με φόντο την κορυφή κι αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που συνδέει αυτή τη στιγμή τις δύο ομάδες, δεν είναι άλλος από τον Λιβάι Γκαρσία.

Ένας παίκτης που λατρεύτηκε από τους οπαδούς της «Ένωσης», κερδίζοντας μαζί τους ένα νταμπλ με τον ίδιο να είναι από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές των «κιτρινόμαυρων», να γίνεται στη συνέχεια η πιο περήφανη πώλησή τους και τώρα να υπηρετεί τη φανέλα με το τριφύλλι θέλοντας να γίνει μπροστάρης και στη δική της προσπάθεια να πάρει τον τίτλο του πρωταθλητή.

Ο φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο είναι άγνωστο αν θα βρεθεί στην ενδεκάδα των «πράσινων» για το παιχνίδι αυτό, το μόνο σίγουρο είναι πως όταν μπει στο παιχνίδι θα προκαλέσει ανάμειχτα συναισθήματα στους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι δεδομένα του έχουν μεγάλη αδυναμία, όμως πλέον θα τον έχουμε απέναντί τους.

Ήρθε στην ΑΕΚ ως άσημος εξτρέμ κι έφυγε σαν ένας φορ «τρομοκράτης»

Όταν το καλοκαίρι του 2020 η ΑΕΚ έκανε δικό της τον Λιβάι Γκαρσία, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη που θα είχε. Την πρώτη του σεζόν στην ομάδα παίζοντας στη μέχρι τότε φυσική του θέση, εκείνη του δεξιού εξτρέμ, σκόραρε 6 γκολ κι έδωσε 7 ασίστ σε 35 παιχνίδια. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και την επόμενη με 8 γκολ και 6 ασίστ σε 39 ματς και περισσότερα από 2,6 χιλ. λεπτά.

Η σεζόν 2022-2023 ήταν εκείνη που άλλαξε τα πάντα με τον ερχομό του Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός τεχνικός δημιούργησε μία πραγματική ποδοσφαιρική μηχανή, που έπαιζε και πίεσε μ' ένα στυλ και μία ένταση, που όμοιά τους δεν είχαμε ξαναδεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σ' αυτό το οικοδόμημα ο ρόλος του 28χρονου ποδοσφαιριστή άλλαξε με τον ίδιο να μετακινείται από το δεξί «φτερό» στην κορυφή της επίθεσης και να κάνει μία αδιανόητη σεζόν με 18 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις σε περισότερα από 2,7 χιλ. λεπτά.

Τα τρομακτικά φυσικά προσόντα του συνδυάστηκαν με καλύτερες θέσεις εκτέλεσης, αφού πλέον εκείνος κινούνταν πιο κεντρικά κι τα αποτελέσματα της ιδέας του Ματίας Αλμέιδα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Ο Λιβάι ήταν πρώτο σε απειλή (xG) στο πρωτάθλημα, πρώτος σε τελικές και πρώτος και σε επαφές με τη μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου.

Με κείνον ως έναν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της, η «Ένωση» πήρε αρχικά το πρωτάθλημα κερδίζοντας στην κούρσα τον Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κι έπειτα το Κύπελλο επικρατώντας στον τελικό του ΠΑΟΚ 2-0, παρ' ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο.

Το καλοκαίρι εκείνος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους» μέχρι το 2028 παίρνοντας μία γενναία αύξηση. Την επόμενη σεζόν ταλαιπωρήθηκε από κάποια προβλήματα τραυματισμών και μπόρεσε να αγωνιστεί για κάτι παραπάνω από τα μισά λεπτά (+1.600), ωστόσο κατόρθωσε να σκοράρει ξανά πάνω από δέκα γκολ (14) και να δώσει και 4 ασίστ.

Τη σεζόν 2024-2025 ξεκίνησε αρκετά καλά και με 10 γκολ σε 22 ματς τον Φλεβάρη πήρε μία μεγάλη μεταγραφή. Άφησε την ΑΕΚ και την Αθήνα για τη Σπαρτάκ και τη Μόσχα σ' ένα deal από το οποίο η ΑΕΚ καρπώθηκε 17 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα που έχει λάβει ποτέ στην ιστορία της και μάλιστα με διαφορά. Ο ίδιος ανταμείφθηκε μ' ένα ακραίο συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κάπως έτσι, ο Λιβάι είπε αντίο στη «Ένωση» έχοντας κατακτήσει ένα ιστορικό νταμπλ και όντας παρών στην είσοδο της ομάδας στην πρώτη της σεζόν στο νέο της γήπεδο, αλλά κι έχοντας λατρευτεί από τους φίλους της, οι οποίοι τον θαύμασαν σε 160 παιχνίδια στα οποία σκόραρε 56 γκολ κι έδωσε 27 ασίστ.

Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο «υβριδικός» του ρόλος και το ξεκίνημά του

Το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Παναθηναϊκός αναζητούσε έναν παίκτη που θα παίζει ως εξτρέμ, αλλά θα μπορεί να δίνει και λύσεις στην κορυφή της επίθεσης, κυρίως παίζοντας σε δυάδα και όχι μόνος του.

Την ίδια περίοδο ο Λιβάι Γκαρσία έψαχνε μία διέξοδο, αφού τα πράγματα στη Ρωσία δεν είχαν πάει όπως θα ήθελε τόσο εκείνος όσο και η ομάδα του. Σε ενάμιση χρόνια έκανε 48 εμφανίσεις με τη ρωσική ομάδα σκοράροντας 10 γκολ και δίνοντας 5 ασίστ, ωστόσο πλέον δεν είχε πια φανέλα βασικού, με το κλαμπ της ρωσικής πρωτεούσας να έχει πάρει κι έναν επιπλέον φορ το καλοκαίρι, τον Μίρλιντ Ντάκου της Ρούμπιν Καζάν αντί 11 εκατ. ευρώ, σε μία επιθετική γραμμή που είχε ήδη αρκετές και ποιοτικές επιλογές (Ουγκάνλντε, Σολάρι, Μαρκίνιος κλπ.).

Κάπως έτσι οι ανάγκες των δύο πλευρών ταίριαξαν, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους, που μόνο λίγοι δεν ήταν, αφού χρειάστηκε ένα ενοίκιο ύψους 800 χιλ. ευρώ, ένα συμβόλαιο 2,5 εκατ. ευρώ και μία οκταψήφια οψιόν αγοράς.

Ο 28χρονος φορ προστέθηκε έτσι στη φαρέτρα του Τζέικομπ Νίστρουπ δίνοντας περισσότερες επιλογές στις θέσεις των εξτρέμ, όπου υπήρχαν ήδη οι Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο και Παντελίδης (και εν δυνάμει ο Γιάγκουσιτς), αλλά και μία σημαντική κάλυψη για την επίθεση, σε περίπτωση που ο Ντέσερς δεν κατάφερνε να επιστρέψει στα επιθυμητά επίπεδα.

Η ανάγκη που υπήρχε ελέω των προκριματικών ανάγκασε τον Δανό κόουτς να ρίξει τον Λιβάι από νωρίς στα βαθιά κι εκείνος ανταποκρίθηκε αμέσως. Στο πρώτο του ματς, εκείνο με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία, βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα και σκόραρε κιόλας.

Αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο του τέρμα μέχρι στιγμής με την πράσινη φανέλα, αφού, παρ' ότι πρόκειται για τον παίκτη με τις περισσότερες τελικές στην ομάδα, δεν έχει βρει τα γκολ που δικαιούται, μιας και σύμφωνα με τα xG που έχει και φτάνουν τα 5,46, έχει σκοράρει περίπου 4,5 γκολ λιγότερα απ' ότι του αναλογούν.

Ένδιάμεσα είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής σε κάποια ματς (Ολυμπιακός, Καϊράτ, Αστέρας) εξαιτίας ενός μυϊκού τραυματισμού που αποκόμισε στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, με τον Νίστρουπ να κατακεραυνώνει τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Τρινιντάντ και Τομπάγκο για τη χρησιμοποίησή του.

Είναι δεδομένο πως όσο εκείνος συνεχίζει και απειλεί με τέτοια συνέπεια κάποια στιγμή θα βρει ξανά δίχτυα και θα πάρει ψυχολογία, όμως, όπως και να 'χει, ο Παναθηναϊκός έχει βρει στο πρόσωπό του μία πολύ καλή επιλογή για τον «υβριδικό» αυτόν ρόλο που αναζητούσε.