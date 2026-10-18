Η πρώτη εικόνα για την κατάσταση του Αζεντίν Ουναΐ μετά τον τραυματισμό του.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να προηγείται με 2-0 του Αστέρα Aktor στο ημίχρονο, ωστόσο το αποτέλεσμα του αγώνα για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος τραυματίστηκε σε μία μονομαχία στο λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο του αγώνα και αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή, βγαίνοντας μάλιστα εκτός με το φορείο.

Οι αντιδράσεις του έδειχναν να πονάει αρκετά, με τον ίδιο να κρατάει το πρόσωπό του καθ' όλη την ώρα της διαδρομής του αμαξιδίου.

Το πρόβλημα που έχει αποκομίσει είναι στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και η πρώτη εικόνα δείχνει πως δεν πρόκειται για κάτι απλό. Περισσότερα για την κατάστασή του θα γίνουν γνωστά αφότου υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις (μαγνητική), οπότε και θα διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.

Η εξέταση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) προκειμένου να περάσει το απαραίτητο διάστημα για να γίνει σωστά η διάγνωση.