Η κόντρα του άξονα στο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, εκεί όπου και οι Νίστρουπ και Νίκολιτς ποντάρουν πολλά για να κυριαρχήσουν στο ματς. Τα μεγάλα τους «όπλα».

Ντέρμπι κορυφής το βράδυ της Κυριακής (01/11-19:30) στο ΟΑΚΑ, αφού Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται με φόντο τη «μάχη» της κορυφής της Stoiximan Superleague. Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να αποσπαστούν έτι περισσότερο από την «Ένωση», που είναι αυτή τη στιγμή στo -4, αφού έχει κι ένα ματς λιγότερο ενώ εκείνη θέλει να κέρδίσει για να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής το «τριφύλλι».

Ένας από τους πιο κομβικούς τομείς για την έκβαση του αθηναϊκού ντέρμπι είναι ο χώρος της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου και οι δύο ομάδες δίνουν το βάρος λόγω του τρόπου που έχουν επιλέξει να αγωνίζονται.

Τόσο ο Νίστρουπ όσο και ο Νίκολιτς έχουν στον συγκεκριμένο χώρο μερικά από τα πιο σημαντικά-ποιοτικά εργαλεία τους τόσο αναφορικά με το build up όσο και με τη δημιουργία τους κι αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Η τριανδρία που αποτελεί... θεμέλιο λίθο για το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός επένδυσε το καλοκαίρι ένα ποσό που ξεπέρασε τα 45 εκατ. ευρώ προκειμένου να γεμίσει με ποιότητα το ρόστερ του. Η γραμμή στην οποία έριξε τα περισσότερα χρήματα ήταν με διαφορά η μεσαία.

Ακόμα κι αν εξαιρέσουμε τη «βόμβα» του Ουναΐ, που ήταν... κερασάκι στην τούρτα, οι «πράσινοι» πήραν τους Καμαρά, Κάνγκουα και Λούζα κάνοντας έτσι ένα άμεσο upgrade στον συγκεκριμένο χώρο, το οποίο κόστισε περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ και αναφερόμαστε μόνο στα χρήματα που έδωσε το «τριφύλλι» στις ομάδες, δεν συμπεριλαμβάνουμε ατζέντηδες και τα συμβόλαια του καθενός.

Οι κινήσεις αυτές ήταν αναγκαίες, αφού πέρα από την περισσότερη ποιότητα που χρειαζόταν η ομάδα στο κομμάτι αυτό του γηπέδου, ο ερχομός του Νίστρουπ και το σχέδιο παιχνιδιού του επίτασε την ύπαρξη παικτών στη μεσαία γραμμή, οι οποίοι είναι πολύ καλοί στο κομμάτι του build up, δηλαδή τις μεταβιβάσεις, την τεχνική και τις κινήσεις στον χώρο.

Οι μεταγραφές αυτές ήταν απόλυτα στοχευμένες ενώ σε μία εξ' αυτών, εκείνη του Κινγκς Κάνγκουα, ενεπλάκη και η αντίπαλος των «πράσινων» στο ντέρμπι αυτό, ΑΕΚ, η οποία όμως δεν έκλεισε τελικά στην περίπτωσή του, γιατί εκείνος έπαιξε με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά κι έτσι δεν θα είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με την «Ένωση». Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τέτοιο πρόβλημα κι έτσι τον απέκτησε χωρίς να τον έχει διαθέσιμο για τα ευρωπαϊκά ματς με ΤΣΣΚΑ 1948 και Χράντετς Κράλοβε.

Είτε ο Δανός τεχνικός πηγαίνει σ' ένα 4-2-3-1 είτε σ' ένα 4-4-2 πάντα δύο από τις τρεις βρίσκονται στις θέσεις του άξονα για τα σημαντικά παιχνίδια και όχι μόνο μερικές φορές. Καθένας τους έχει διαφορετικές αρετές, όμως και οι τρεις μαζί συνθέτουν μία πολύ ενδιαφέρουσα «φαρέτρα» επιλογών στα χέρια του Νίστρουπ,

Ο Καμαρά έχει πολύ καλό έλεγχο με τη μπάλα στα πόδια, εξαιρετική μεταβίβαση και είναι πολύ καλός και στις ανακτήσεις, αφού, παρ' ότι είναι λίγο ράθυμος, έχει μακριά πόδια κι αυτό τον βοηθάει στο πρέσινγκ, στις μονομαχίες και τα κοψίματα.

Ο Κάνγκουα κάνει ατελείωτα χιλιόμετρα, είναι ευέλικτος και μπορεί να προβεί σε πολύ ωραίες προσποιήσεις με το σώμα του αποφεύγοντας έτσι καταστάσεις πίεσης ενώ έχει στο παλμαρέ και το πάτημα στην αντίπαλη περιοχή τόσο δημιουργώντας αποτελώντας μέρος συνδυασμών στα όρια αυτής όσο και εκτελώντας.

Ο Λούζα από την άλλη προσφέρει στις εκτελέσεις των στατικών φάσεων με γεμίσματα (και ο Κάνγκουα το κάνει αυτό, αλλά εκείνος εκτελεί περισσότερο απευθείας), έχει τρομερή ικανότητα στην κάθετη πάσα και γι' αυτό έχει ήδη τρεις ασίστ ενώ μπορεί να αγωνιστεί τόσο χαμηλά στο γήπεδο για να ανεβάσει τη μπάλα όσο και σε ψηλότερα μέτρα για να δημιουργήσει και να σκοράρει.

Στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα από το πρέσινγκ που του έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» στη διαδικασία του build up του και είναι δεδομένο πως ο Νίστρουπ δεν θέλει να ξανασυμβεί αυτό.

Το πως θα φροντίσει για κάτι τέτοιο μένει να το δούμε το βράδυ της Κυριακής, πάντως τα εργαλεία που έχει στα χέρια του είναι τα κατάλληλα και πιο έτοιμα αυτή τη φορά (ο Κάνγκουα είχε παίξει με ίωση, ο Λούζα δεν είχε τόσα λεπτά στα πόδια του).

Βαρόμετρα για την ΑΕΚ τα δύο «Μ» της μεσαίας γραμμής και ο Βιτάλις

Η ανάπτυξη και η δημιουργία της ΑΕΚ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την βραδιά στην οποία θα βρεθεί ο άξονάς της. Εκεί «πυλώνας» είναι αναμφισβήτητα ο Ραζβάν Μαρίν, με τον 30χρονο Ρουμάνο χαφ να αποτελεί μόνιμα τη μία από τις δύο επιλογές του Νίκολιτς στο κέντρο. Τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι, όσο και στο δημιουργικό ο Μαρίν είναι μία από τις πολυτιμότερες μονάδες στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού. Το παιχνίδι περνάει συχνά από τα πόδια του κατεβαίνοντας χαμηλά για να οργανώσει την ανάπτυξη, έχοντας μεγάλη συμβολή και στις κάθετες που θα προσπαθήσουν να περάσουν οι «κιτρινόμαυροι» για να «ταϊστούν» οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Παράλληλα ο Μαρίν αποτελεί και ένα δυνατό «όπλο» για τον Νίκολιτς στις στατικές φάσεις. Η Ένωση έχει βρει 11 γκολ φέτος από εκτελέσεις κόρνερ ή φάουλ και ο Μαρίν με το καλό πόδι του είναι κίνδυνος είτε σε γεμίσματα στην περιοχή είτε σε απευθείας εκτελέσεις. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ στο ντέρμπι. Φυσικά για να καταφέρει να δώσει ο Μαρίν αυτά που μπορεί θα χρειαστεί να έχει και την απαραίτητη βοήθεια στον άξονα με τον Βιτάλις που θα τον πλαισιώσει.

Το άλλο «Μ» της μεσαίας γραμμής από τον οποίο ο Νίκολιτς περιμένει πολλά στο ντέρμπι είναι προφανώς ο Λόβρο Μάγερ. Πρόκειται για την καλύτερη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ το καλοκαίρι και τον παίκτη με τεράστια συνεισφορά στο δημιουργικό κομμάτι. Όχι μόνο για τις επτά ασίστ που έχει δώσει από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά και για τις κινήσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο στον υβριδικό ρόλο που έχει με τον Νίκολιτς. Παίζοντας από δεξιά και συγκλίνοντας προς τα μέσα.

Όπως και στην περίπτωση του Μαρίν, έτσι και σε αυτήν του Μάγερ, η μπάλα περνάει επίσης πολύ από τα πόδια του μέσα στο ματς. Τα αγγίγματά του 28χρονου Κροάτη μέσου είναι άψογα, με την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του να αποτυπώνουν και τη μεγάλη ποιότητά του, η οποία καλείται να κάνει τη διαφορά σε τέτοια παιχνίδια. Με τον Κοϊτά να δίνει το πλάτος παίζοντας από αριστερά, ο Μάγερ έρχεται ως έξτρα παίκτης από τα δεξιά στον άξονα συνεισφέροντας εκτός από την ανάπτυξη και στο ανασταλτικό κομμάτι.

Φυσικά, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, σημαντικό ρόλο στη μάχη της μεσαίας γραμμής είναι πολύ πιθανό να παίξει και ο παρτενέρ του Μαρίν, ο Μίλαν Βιτάλις. Ο Ρουμάνος χαφ αποτελεί τον πυλώνα του Νίκολιτς, ωστόσο χρειάζεται σημαντικές βοήθειες στον άξονα και ο 24χρονος Ούγγρος μέσος έχει αποδείξει ότι μπορεί να τις δώσει με τα τρεξίματά του, αλλά και με τη συμμετοχή του στο κομμάτι της ανάπτυξης. Ο Βιτάλις καταγράφει πολύ υψηλά επίπεδα στην ακρίβεια των μεταβιβάσεων και αυτός ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο προστέθηκε στο ρόστερ της ΑΕΚ από τον Νίκολιτς.