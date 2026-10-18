Δείτε τα 7 γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Καλαμάτας επί του ΟΦΗ στη Νίκαια με 4-3.

Φανταστικό ματς στη Νίκαια με μεγάλη νικήτρια την Καλαμάτα! Η Μαύρη Θύελλα μετά το θρίαμβο της Τούμπας επικράτησε του Κυπελλούχου ΟΦΗ με 4-3, σε ματς που οι Κρητικοί ισοφάρισαν από 3-1 αλλά «λύγισαν» στην τελευταία φάση του ματς.

Η Μαύρη Θύελλα πήρε προβάδισμα στο 14ο λεπτό. Υπέροχη κάθετη πάσα του Καλουτσικίδη, ο Κουρμινόφσκι έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και πλάσαρε τον Χριστογεώργο για το 1-0.

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα διπλασίασε το προβάδισμα της στο 18ο λεπτό. Φανταστικό γύρισμα του Καλουτσικίδη, ο οποίος έδωσε τη δεύτερη ασίστ του στο ματς, προβολή του Κουρμινόφσκι και η μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

O ΟΦΗ μείωσε το σκορ στο 58'. Καταπληκτική σέντρα του Μπόρχα Γκονθάλεθ, υπέροχο άλμα και εξαιρετική κεφαλιά του Νους για το 2-1. Στο 59' ο Πινέιρο έβγαλε όμορφη σέντρα και ο Κουρμινόφσκι με κεφαλιά ψαράκι πέτυχε το τρίτο του προσωπικό γκολ,

Στο 75' ο Αθανασίου εκτέλεσε το κόρνερ, πρώτη κεφαλιά από τον Νους και δεύτερη από τον Κόντρο για το 3-2. Στο 85' ο Ντίκμαν έβγαλε εξαιρετική σέντρα, ο Νους... πέταξε και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 3-3, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Οι Καλαματιανοί «μίλησαν» τελευταίοι. Στο 90+4' από την πλάτη του Μπόλιβαρ η μπάλα πήγε στον Μπονέτο, ο οποίος έπαιξε κάθετα και ο Σίγκουρντσον πλάσαρε τον Λίλο για το τελικό 4-3!

Τα highlights του Καλαμάτα - ΟΦΗ