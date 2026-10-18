Καλαμάτα - ΟΦΗ: Τα highlights του ματς (vid)
Φανταστικό ματς στη Νίκαια με μεγάλη νικήτρια την Καλαμάτα! Η Μαύρη Θύελλα μετά το θρίαμβο της Τούμπας επικράτησε του Κυπελλούχου ΟΦΗ με 4-3, σε ματς που οι Κρητικοί ισοφάρισαν από 3-1 αλλά «λύγισαν» στην τελευταία φάση του ματς.
Η Μαύρη Θύελλα πήρε προβάδισμα στο 14ο λεπτό. Υπέροχη κάθετη πάσα του Καλουτσικίδη, ο Κουρμινόφσκι έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και πλάσαρε τον Χριστογεώργο για το 1-0.
Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα διπλασίασε το προβάδισμα της στο 18ο λεπτό. Φανταστικό γύρισμα του Καλουτσικίδη, ο οποίος έδωσε τη δεύτερη ασίστ του στο ματς, προβολή του Κουρμινόφσκι και η μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.
O ΟΦΗ μείωσε το σκορ στο 58'. Καταπληκτική σέντρα του Μπόρχα Γκονθάλεθ, υπέροχο άλμα και εξαιρετική κεφαλιά του Νους για το 2-1. Στο 59' ο Πινέιρο έβγαλε όμορφη σέντρα και ο Κουρμινόφσκι με κεφαλιά ψαράκι πέτυχε το τρίτο του προσωπικό γκολ,
Στο 75' ο Αθανασίου εκτέλεσε το κόρνερ, πρώτη κεφαλιά από τον Νους και δεύτερη από τον Κόντρο για το 3-2. Στο 85' ο Ντίκμαν έβγαλε εξαιρετική σέντρα, ο Νους... πέταξε και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 3-3, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.
Οι Καλαματιανοί «μίλησαν» τελευταίοι. Στο 90+4' από την πλάτη του Μπόλιβαρ η μπάλα πήγε στον Μπονέτο, ο οποίος έπαιξε κάθετα και ο Σίγκουρντσον πλάσαρε τον Λίλο για το τελικό 4-3!
Τα highlights του Καλαμάτα - ΟΦΗ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.