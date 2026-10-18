Στο εκπληκτικό ματς της Νίκαιας ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι πέτυχε χατ τρικ, ο Τιάγκο Νους σκόραρε δις και έδωσε μία ασίστ στον Κόντρο, αλλά την τελευταία λέξη είχε ο Αρνολντ Σίγκουρντσον που σκόραρε στο 94' και χάρισε το τρίποντο στη Μαύρη Θύελλα.

Ματσάρα - θρίλερ με 7 γκολ και θριαμβεύτρια την Καλαμάτα! Η Μαύρη Θύελλα σε συνέχεια της φανταστικής εμφάνισης στο θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα προηγήθηκε με 3-1 του ΟΦΗ, με πρωταγωνιστή τον Κουρμινόφσκι που έκανε χατ τρικ, οι Κυπελλούχοι ισοφάρισαν σε 3-3 χάρη στον φοβερό Νους (δυο γκολ - μια ασίστ), όμως στην τελευταία φάση του ματς ο Σίγκουρντσον έκανε το 4-3 και χάρισε το τρίποντο στους Μεσσήνιους.

Οι Καλαματιανοί έκαναν σημαντικό βαθμολογικό άλμα, καθώς «έπιασαν» τους Κρητικούς στους 10 βαθμούς.

Έτσι ξεκίνησαν

O Παναγιώτης Χριστοφιλέας παρέταξε τη γηπεδούχο Καλαμάτα σε σχηματισμό 4-2-3-1. Βασίλιεβιτς στην εστία, με τους Καλουτσικίδη, Ροντρίγκες, Στρούγγη και Αλόνσο στην άμυνα. Ντιαρά, Πινέιρο στα χαφ και Μορέιρα, Χαμζά, Βάργκας η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Κουρμινόφσκι.

Ο Χρήστος Κόντης «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο ΟΦΗ σε σχηματισμό 3-4-3. Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα, Νικολάου και Κρίζμανιτς στα στόπερ. Γκονθάλεθ - Αθανασίου μπακ - χαφ και Καραχάλιος - Κανελλόπουλος στα χαφ. Χατζηγιοβάνης, Κόντρο, Νους η τριάδα στη γραμμή κρούσης.

Δημιουργός Καλουτσικίδης, εκτελεστής Κουρμινόφσκι και 2-0

H Kαλαμάτα μπήκε στο ματς με τον ΟΦΗ με.. φόρα από το θρίαμβο της Τούμπας και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Βέβαια πρώτη καλή στιγμή ήταν για τους Κρητικούς, στο 10ο λεπτό. Σέντρα του Κωστούλα από τα δεξιά, καρφωτή κεφαλιά του Νους εξ επαφής και ο Βασίλιεβιτς απέκρουσε με δυσκολία.

Η Μαύρη Θύελλα πήρε προβάδισμα στο 14ο λεπτό. Υπέροχη κάθετη πάσα του Καλουτσικίδη, ο Κουρμινόφσκι έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και πλάσαρε τον Χριστογεώργο για το 1-0.

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα διπλασίασε το προβάδισμα της στο 18ο λεπτό. Υπέροχο γύρισμα του Καλουτσικίδη, ο οποίος έδωσε τη δεύτερη ασίστ του στο ματς, προβολή του Κουρμινόφσκι και η μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Στο 45+1' ο Χάμζα έκλεψε την μπάλα από τον Καραχάλιο και ο διαιτητής Κατόπης έκρινε πως ο χαφ των Κρητικών στη συνέχεια ανέτρεψε τον νεαρό μεσοεπιθετικό στην προσπάθεια του να κόψει. Έπειτα από παρέμβαση του VAR Τσακαλίδη ο διαιτητής της αναμέτρησης ανακάλεσε την αρχική του απόφαση.

Χατ τρικ Κουρμινόφσκι, «ιπτάμενος» Νους και «λυτρωτής» Σίγκουρντσον

Ο Χρήστος Κόντης έκανε τρεις αλλαγές στην ανάπαυλα, καθώς πέρα από τον Χριστογεώργο που άφησε τη θέση του στον Λίλο, καθώς χτύπησε στον αυχένα έπειτα από σύγκρουση με τον Μορέιρα, πέρασε στο ματς τους Πούγγουρα και Ανδρούτσο αντί του Κανελλόπουλου και του Νικολάου.

O ΟΦΗ μείωσε το σκορ στο 58'. Εξαιρετική σέντρα του Μπόρχα Γκονθάλεθ, υπέροχο άλμα και εξαιρετική κεφαλιά του Νους για το 2-1. Οι Καλαματιανοί ανέκτησαν προβάδισμα δύο γκολ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Στο 59' ο Πινέιρο έβγαλε όμορφη σέντρα και ο Κουρμινόφσκι με κεφαλιά ψαράκι πέτυχε το τρίτο του προσωπικό γκολ. Η Μαύρη Θύελλα έφτασε κοντά και στο τέταρτο γκολ στο 62', όταν ο Μορέιρα έκανε άψογη ατομική ενέργεια αλλά το τελείωμα του ήταν άστοχο.

Στο 75ο λεπτό ο ΟΦΗ επέστρεψε στο ματς. Ο Αθανασίου εκτέλεσε το κόρνερ, πρώτη κεφαλιά από τον Νους και δεύτερη από τον Κόντρο για το 3-2.

Η Καλαμάτα δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα της και «πληγώθηκε» ξανά από τον αέρα στο 85'. Ιδανική σέντρα του Ντίκμαν, ο Νους... πέταξε και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 3-3, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Παρά το σοκ της απώλειας του προβαδίσματος δυο γκολ η καλαμάτα κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης, στην τελευταία φάση, στο 90+4'. Από την πλάτη του Μπόλιβαρ η μπάλα πήγε στον Μπονέτο, ο οποίος έπαιξε κάθετα και ο Σίγκουρντσον πλάσαρε τον Λίλο για το τελικό 4-3!

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Ροντρίγκες, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ντιαρά (37' Λιατσικούρας), Αλόνσο, Πινέιρο, Μορέιρα (63' Σίγκουρντσον), Χάμζα (76' Κατάλντι), Κουρμινόφσκι (63' Μπολίβαρ), Βάργκας (76' Μπονέτο).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (46' Λίλο), Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Νικολάου (46' Πούγγουρας), Κωστούλας (64' Ντίκμαν), Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος (46' Ανδρούτσος), Χατζηγιοβάνης (78' Θεοδοσουλάκης), Νους, Κόντρο.

MVP: Ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της Καλαμάτας με το χατ τρικ που πέτυχε στην κορυφαία εμφάνιση του στα μέρη μας. Killer!

Στο ύψος τους: Φοβερός Τιάγκο Νους με δυο γκολ και μια ασίστ, όλα με το κεφάλι έπειτα από φοβερά άλματα. Λυτρωσε τη Μαύρη Θύελλα ο Σίγκουρντσον.

Αδύναμος κρίκος: Πολλά προβλήματα στα μετόπισθεν για τον Κρίζμανιτς. Δεν έκανε καλή εμφάνιση.

Γκάφα: Η αδράνεια των Κρητικών στη φάση του 4-3 σε «νεκρό» χρόνο.

Στραγάλι: Πολύ δύσκολη φάση στο μαρκάρισμα του Καραχάλιου στον Χάμζα. Από τη στιγμή που δεν φαινόταν ξεκάθαρη παράβαση ορθά ανακλήθηκε το πέναλτι.

Το ταμείο του Gazzetta: Το πιο εντυπωσιακό ματς της Super League μέχρι στιγμής. Επτά γκολ και φοβερή διακύμανση. Η Καλαμάτα για ακόμα μια φορά έδειξει πως είναι ένα επιθετικά καλοδουλεμένο σύνολο από τον Χριστοφιλέα, ενώ ο ΟΦΗ παρά το ροτέισον και την επιβάρυνση της Ευρώπης έβγαλε μέταλλο και επέστρεψε από το 3-3,όμως μια αδράνεια στο φινάλε έκρινε το ματς.