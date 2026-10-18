Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του ΟΦΗ από την Καλαμάτα στη Νίκαια.

Άστραψε και βρόντηξε ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του ΟΦΗ από την Καλαμάτα στη Νίκαια. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων στις δηλώσεις του στη NOVA ανέλαβε την ευθύνη για την εμφάνιση της ομάδας του που χαρακτήρισε ως τραγική και απαράδεκτη, ενώ απολογήθηκε για την απογοητευτική εικόνα και τα πολλά δώρα.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τραγικοί, δώρα, δώρα, δώρα. Στο β’ ημίχρονο μπαίνουμε καλά, με το που βάζουμε γκολ και μπαίνουμε στο παιχνίδι, ξανά δώρο… 3-1.

Τα παιδιά προσπαθούν, 3-2, 3-3 και τρώμε αυτό το γελοίο γκολ πραγματικά, συγγνώμη η ευθύνη είναι δικιά μου, εγώ είμαι ο προπονητής εγώ φταίω γι’ αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα.

Είμαστε ο ΟΦΗ, πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι σε αυτό το επίπεδο είτε παίζουν με την Καλαμάτα είτε με τη Ρεν πρέπει να είμαστε σοβαροί. Αυτό το σημερινό είναι για μένα, είναι δικό μου, εγώ φταίω πραγματικά, παίρνω την ευθύνη αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό σήμερα, δεν έχω λόγια, τι να πω».