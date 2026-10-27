Καλαμάτα: Η αποστολή της «Μαύρης Θύελλας» κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης
Την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης ολοκλήρωσε η Καλαμάτα, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να ανακοινώνει τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του.
Η «Μαύρη Θύελλα» αντιμετωπίζει τον Νέστο Χρυσούπολης την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 15:00, για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας και στόχος φυσικά δεν είναι άλλος από την νίκη.
Αναλυτικά η αποστολή: Γκέλιος, Γκίνης, Βαρελάς, Παναγιώτου, Αλόνσο, Μπακαγιόκο, Πέρες, Ντιαρά, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μπονέτο, Φρίμπονγκ, Καρεάσο, Ζιντάν, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Αγγελής, Μουζάκης, Μπολίβαρ.
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