Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor: Ντε Φράι και Λούζα άνοιξαν λογαριασμό!
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Ο Ντε Φράι στο 27' έκανε το 1-0 και ο Λούζα στο 31' σημείωσε το 2-0.
Δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά βρήκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα Aktor με δύο νέους σκόρερ, αφού Ντε Φράι και Λούζα πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ με την πράσινη φανέλα.
Στο 27' ο Κάνγκουα εκτέλεσε ωραία το κόρνερ και στο πρώτο δοκάρι ο Στέφαν ντε Φράι σκόραρε με θαυμάσια κεφαλιά.
Στο 31' από λάθος διώξιμο του Μπαρτόλο και διεκδίκηση της μπάλας από τον Ντέσερς, ο Ιμράν Λούζα με αριστερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έγραψε το 2-0.
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