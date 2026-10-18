Ο Ντε Φράι στο 27' έκανε το 1-0 και ο Λούζα στο 31' σημείωσε το 2-0.

Δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά βρήκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα Aktor με δύο νέους σκόρερ, αφού Ντε Φράι και Λούζα πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ με την πράσινη φανέλα.

Στο 27' ο Κάνγκουα εκτέλεσε ωραία το κόρνερ και στο πρώτο δοκάρι ο Στέφαν ντε Φράι σκόραρε με θαυμάσια κεφαλιά.

Στο 31' από λάθος διώξιμο του Μπαρτόλο και διεκδίκηση της μπάλας από τον Ντέσερς, ο Ιμράν Λούζα με αριστερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έγραψε το 2-0.