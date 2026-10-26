Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από το ματς με τον Βόλο ELABET.

Ένα ακόμα βήμα για τον μεγάλο στόχο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι αντιμετωπίστηκε στον Παναθηναϊκό οργανισμό το ματς με τον Βόλο ELABET στο Πανθεσσαλικό.

«Εκτός έδρας; Δεν έμοιαζε έτσι», ανέφερε ο Παναθηναϊκός στην παρακάμερα της αναμέτρησης. Πώς να είναι άλλωστε εκτός έδρας με 13.000 φίλους της ομάδας στο γήπεδο;

Ένα βίντεο που ξεκίνησε με τον πανηγυρισμό του Τζέικομπ Νίστρουπ, με υψωμένες γροθιές, μπροστά στον κόσμο του τριφυλλιού. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Δανό τεχνικό, ενώ υπήρχαν πλάνα κι από την εμψύχωση των οπαδών στο ξενοδοχείο της αποστολής πριν το ματς με το σύνθημα «πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ», να κυριαρχεί.

Οι αντιδράσεις όλων στον πάγκο ήταν έντονες στη διάρκεια του αγώνα, τη στιγμή που ο νεαρός μέσος Σωτήρης Κοντούρης, γινόταν οπαδός και τραγουδούσε στον πάγκο «χόρτο μαγικό». Το ίδιο έκαναν όλοι οι παίκτες στο φινάλε πανηγυρίζοντας με τον κόσμο.

Όσο για το γκολ του Ντέσερς που έδωσε τη νίκη; Ένα Παναθηναϊκό ξέσπασμα στη βροχή.

Δείτε την παρακάμερα του Παναθηναϊκού