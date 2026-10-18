Ο Παναθηναϊκός απέτισε φόρο τιμής στον πρώην μεγαλομέτοχό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη, που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής (16/10). Συγκίνηση και χειροκροτήματα στο ΟΑΚΑ.

Το δικό του αντίο είπε ο Παναθηναϊκός στον επί 21 χρόνια ιδιοκτήτη του, Γιώργου Βαρδινογιάννη (1979-2000), ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10).

Οι «πράσινοι» είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να τιμήσουν τον «Καπετάνιο» με μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες στον αγώνα με τον Αστέρα Aktor. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων άφησαν από ένα λουλούδι σε μία φωτογραφία του που υπήρχε πάνω σ' έναν καμβά στην είσοδο της φισούνας, καθώς επέστρεφαν στα αποδυτήρια από το ζέσταμά τους.

Φυσικά το «τριφύλλι» δεν σταμάτησε εκεί, αφού οι παίκτες του θα αγωνιστούν με μαύρο περιβραχιόνιο ενώ θα κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του ματς, μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού.

Τέλος, στη σουίτα απ' όπου έβλεπε τα παιχνίδια και στη θέση του θα υπάρχουν λουλούδια.